Механики важнее менеджеров? Нужно ли воюющей Украине перераспределение бюджета образования в пользу технических специальностей

Государство нуждается в специалистах для поддержки промышленности и работы на фронте

В Министерстве экономики составили перечень профессий, которые станут востребованными в Украине в следующие 10 лет. Среди них инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий, военные специалисты всех специальностей, а также выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика).

Такие прогнозы вполне понятны, учитывая, что в следующие десятилетия нас ждет тяжелый период послевоенного восстановления Украины и восстановления инфраструктуры. Более того, дефицит кадров с техническим образованием ощущается уже сейчас. На фронте не хватает механиков для ремонта автомобилей и техники, а в конструкторских бюро специалистов, которые могли бы вдохнуть новую жизнь в развитие отечественного ВПК.

Как государство может стимулировать молодежь к получению технического образования, и поможет ли увеличение количества бюджетных мест в колледжах и вузах для студентов отдельных специализаций, "Телеграф" спрашивал у педагогов и должностных лиц.

Образование на военных рельсах

При обсуждении путей решения насущных проблем экономики, чиновники все чаще подчеркивают необходимость перевода страны на военные рельсы. Мол, справиться с вызовами войны можно исключительно направив все существующие ресурсы — материальные и человеческие — на повышение обороноспособности Украины.

Следуя этой логике, чиновники заложили почти все средства государственного бюджета 2024 года на оборонную отрасль (в том числе — на развитие ВПК) и на днях представят законопроект, фактически усиливающий мобилизационные меры для почти всех категорий военнообязанных граждан, кроме женщин и соискателей первого среднего, высшего или предвысшего образования — они все еще не подлежат призыву на войну и могут воспользоваться квотами на обучение за государственный счет.

Впрочем, учитывая острую потребность страны в специалистах технического профиля, возникает вопрос: стоит ли выделять бюджетные места для поваров, парикмахеров и менеджеров, когда можно направить эти средства на образование тех, кто использует отсрочку от службы для получения полезной для государства профессии. Например, в колледжах такие квоты могли бы получить механики, слесари и токари, в вузах — инженеры, конструкторы и энергетики.

По словам бывшего работника КБ "Южное" Александра Кочеткова, в разгар полномасштабной войны мы не можем позволять себе нецелевые (без военного приоритета) расходы.

"Мы много говорим о развитии ВПК. Кто его будет развивать? Конструкторы и инженеры прошлого поколения состарились, ушли, а новых, молодых почти нет. Да что там конструкторов, у нас даже токарей мало. А между тем, подготовка токаря занимает максимум полгода. Все, готовый работник. Не должны мы сейчас финансировать за государственный счет обучение поваров и парикмахеров.

Единственное исключение — поддержка образования для ветеранов войны для их интеграции в общество. Все остальное – из той же "оперы", что и перекладывание брусчатки, когда нужно покупать дроны. Перевод страны на военные рельсы — это, когда все возможности и ресурсы государства направляют на победу. Уже понятно, что дистанция до нее не спринтерская, а марафонская, поэтому бежать придется всем. Другое дело, что сейчас запустить эти процессы очень сложно", — говорит специалист в комментарии "Телеграфу".

С тем, что увеличением количества работников технических специальностей следовало бы заниматься раньше, согласен и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. По словам эксперта, теперь ставку следует делать на перепрофилирование промышленности под военные нужды.

Для этого в целом будет достаточно существующих кадров, которые останутся на своих местах для производства теперь уже продукции военного назначения.

"В мирные времена на этих заводах могли производить приборы для сельского машиностроения. Теперь те же специалисты будут производить запчасти не для комбайнов, а для танков, условно говоря. Если бы Украина была страной-монстром, как рф, мы бы также вводили вторую и третью смену на таких производствах, и тогда нам пришлось бы наращивать количество работников. Однако мы должны заниматься перепрофилированием уже существующих мощностей", — объясняет экономист в комментарии "Телеграфу".

Решение проблемы требует системного подхода

Принципы формирования государственного заказа в сфере образования, безусловно, требуют корректировки, однако бездумно урезать квоты на образование, не связанное с работой на оборонный сектор, не стоит, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По словам нардепа, согласно плану на следующий год, государство хочет увеличить количество экономистов и юристов, дефицита которых не было ни в мирные времена, ни в разгар полномасштабной войны.

"Механизм разработки госзаказа, когда Минэкономики формирует его на основании данных вузов и министерств, заинтересованных в получении финансирования на ненужные профессии, должен быть откорректирован в сторону рабочих профессий. В то же время давайте не забывать, что токари, сантехники, инженеры — это такие же гражданские профессии, если мы не говорим о них, как о составной части военного образования. Все квалифицированные работники нужны нам для победы. Работа в тылу не менее важна, чем работа на фронте", — отмечает Даниил Гетманцев в комментарии "Телеграфу".

А экс-министр образования и науки Украины (2014-2016) Сергей Квит уверен, что увеличить количество соискателей инженерно-технических и естественных специальностей исключительно путем перенаправления госзаказа невозможно.

По словам эксперта, в обществе есть социальные запросы на отдельные специальности, которые пользуются большей популярностью среди молодежи. Попытки изменить эти тенденции искусственно, просто влив средства в увеличение бюджетных мест в других направлениях, не возымеет эффекта.

Впрочем, выход есть. Решением проблемы может стать продолжение реформы образования, которая стала наиболее успешной после революции достоинства и заключалась в создании университетской автономии и децентрализации образования. Более того, делать это следует прямо сейчас, несмотря на войну, считает Сергей Квит.

"Если мы говорим о высшем образовании, ключевая идея заключается в создании сильных заведений. Они должны быть такими, чтобы государство могло передоверить им регулирование ключевых процессов. Если мы говорим о профессиональном образовании, нам нужно создавать многопрофильные заведения. Колледж, в котором абитуриенту предлагают восемь профессий, никому не нужен. В профессионально-технических училищах США, Бельгии, Голландии обучаются по 10-30 тысяч студентов. В кризисные времена они продолжают обучение в вузах, в периоды подъема экономики идут на рынок труда", - говорит Сергей Квит в комментарии "Телеграфу".

Что же касается закрытия насущных потребностей государства в развитии ВПК и наращивании мощностей производства, именно учреждения оборонки должны становиться стейкхолдерами, которые выдвигали бы четкие требования к учебным заведениям в подходе к подготовке специалистов, говорит эксперт.

По словам экс-министра, таким образом в учреждениях инженерно-технического направления станет гораздо меньше случайных людей, ведь в дальнейшем они просто не смогут трудоустроиться, не отвечая требованиям стейкхолдера.

"В системе военно-промышленного комплекса нужны высокопрофессиональные инженеры, конструкторы, материаловеды, физики, химики, а иногда и представители гуманитарных специальностей. И все они будут знать, что работать там — это престижно и это возможность получать достойную заработную плату. Другое дело, что сегодняшние учебные заведения недостаточны для нашего ВПК. Одним лишь перераспределением денег эту проблему не решить, будущий работодатель в виде ВПК должен стимулировать отрасль образования к системным реформам", — считает педагог.