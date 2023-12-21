Рынок труда в Украине: топ-13 трендов, которые ждут страну в 2024 году

В Work.ua рассказали к чему стоит готовиться в 2024-м году

Пока на рынке труда в Украине происходят позитивные изменения, работникам и работодателям стоит готовиться к трендам 2024 года. Тем более что, по мнению специалистов, их будет весьма много.

Как посчитали в сервисе поиска работы Work.ua, в 2024-м на рынке труда будут действовать 13 трендов. И участникам рынка уже сейчас нужно обратить на них внимание.

1. Дефицит кадров и пути его преодоления

В начале полномасштабного вторжения РФ количество предложений работы упало в 10 раз, а конкуренция за одну вакансию выросла всемеро. В 2023-м ситуация стала диаметрально противоположной, теперь работодателям попросту не хватает рабочих рук. К примеру, на Закарпатье предложения на рынке труда составили 167% от довоенного уровня и потому наблюдается серьезный дефицит кадров.

Диспропорции в 2023 году наблюдались и на уровне сфер бизнеса. Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

В результате работодателям придется принимать меры не только по преодолению дефицита кадров, но и по удержанию уже имеющихся сотрудников.

2. Рост заработной платы

Изменение заработной платы – один из инструментов решения проблемы с дефицитом кадров. По данным аналитиков Work.ua, в этом году средняя зарплата выросла на 23% – с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре.

Также Work.ua спросил у работодателей по поводу их планов на пересмотр зарплат в 2024 году. Выяснилось, что 46% респондентов пока этого не планируют. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет повышение оплаты труда сотрудников до 10%. Отметим, что сокращение зарплат прогнозируют всего 1% опрошенных работодателей.

Зарплата в 2024-м будет расти

3. Переосмысление бенефитов: подарки vs гибридный график работы

Вознаграждение сотрудников состоит не только из зарплаты. Когда у компании нет возможности конкурировать за соискателя непосредственно оплатой труда, в игру вступают бенефиты — дополнительные преимущества, которые получает работник.

Среди них могут быть корпоративный английский язык, бесплатные обеды, премии по результатам работы, предоставление бесплатного проживания, корпоративы, компенсация проезда и многое другое.

В целом, согласно опросам, сокращение бонусов для работников прогнозируется только у 4% компаний, в то время как 24% опрошенных закладывают в бюджеты расширение перечня бенефитов.

Завлекать сотрудников будут не только зарплатой

4. Военный рекрутинг – новое явление на рынке труда

Масштабное вторжение РФ привело к запуску на рынке модели военного рекрутинга, по которой будущий военнослужащий устраивается в армию как на работу, выбирая где и кем служить.

Одной из первых ласточек на этом направлении стала рекрутинговая кампания под лозунгом "Армии нужны разные профессии", которую объявила бригада "Азов" в сотрудничестве с креативным агентством Banda и Work.ua.

А 20 ноября Министерство обороны Украины и Work.ua подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Рекрутинг". А уже с 7 декабря соискатели могут просмотреть отдельную страницу, где собран перечень подразделений Сил обороны, нуждающихся в специалистах, и все вакансии этих подразделений.

5. Адаптация к нуждам ветеранов — новая норма украинского общества

Как утверждает Министерство по делам ветеранов, "по завершении войны мы будем иметь около 5 миллионов человек, причастных к ветеранской политике. Это непосредственно участники боевых действий". И задача общества — адаптировать среду к нуждам каждого человека, являющегося его полноправной частью.

Пока нет единой стратегии решения этого вопроса, но ситуация меняется к лучшему. В частности, в 2023 году количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 97%, для ветеранов – на 133%.

Введение программ адаптации ветеранов – часть HR-стратегии на 2024 год в крупных компаниях.

6. Отсутствие дискриминации по гендеру, возрасту и другим признакам

Нельзя игнорировать и тот факт, что война разрушает представление о "женской" и "мужской" работе, и эта тенденция будет только увеличиваться. В ноябре 2023 года The Economist рассказал об украинских женщинах, работающих на шахте, ведь мужчины-шахтеры были мобилизованы в ряды ВСУ.

7. Ментальное здоровье работников — один из вызовов в 2024 году

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый украинец будет иметь проблемы с психическим здоровьем по окончании войны: от тревог и стресса до более тяжелых состояний. Отдельным стал страх за будущее, в частности страх потери работы, что будет влиять на моральное состояние работников.

Work.ua исследовал состояние ментального здоровья украинских работников. Выяснили, что около двух третей респондентов отказались от отдыха в 2023 году. В то же время общественный запрос на заботу о ментальном здоровье растет. С начала полномасштабного вторжения спрос на психологов вырос в три раза.

Как работодатели могут поддерживать ментальное здоровье работников и не допускать "выгорания" в коллективе? Это могут быть следующие мероприятия: корпоративный психолог, занятия по йоге или медитациям, регулярные one-to-one встречи с сотрудниками, гибкий график работы, культура отпусков в компании (в частности, когда руководители поощряют работников к использованию отпусков).

8. Английский язык — must have в резюме

"Изучить английский" — едва ли не самое популярное предновогоднее обещание. Однако в этом году к нему следует отнестись особенно серьезно. Ведь представители многих профессий знания иностранного языка являются конкурентным преимуществом или даже обязательным условием при трудоустройстве.

В разрезе отдельных должностей, английский ожидают от:

IT-специалистов – это программист, верстальщик, веб-дизайнер, менеджер проектов;

переводчиков и преподавателей иностранных языков;

руководителей – финансовый директор, исполнительный директор;

маркетологов – копирайтер, SEO-специалист, пиарщик;

специалистов, работающих с иностранными субъектами или законодательством – инвестиционный аналитик, менеджер ВЭД, менеджер по управлению экипажем корабля, налоговый консультант.

9. Хотите "войти в IT" — будьте готовы к сверхвысокой конкуренции

Еще несколько лет назад работа в сфере IT казалась идеальным сценарием: можно начать с любой профессии в любом возрасте, специальностью можно овладеть за несколько месяцев, компании конкурируют за специалистов. Однако глобальная рецессия вынуждает снять розовые очки. В 2023 году такие техногиганты как Microsoft, Amazon, Google сократили тысячи сотрудников.

Все это порождает рекордную конкуренцию среди IT-специалистов. Исследование Work.ua показало, что количество отзывов на одну вакансию по этой категории в 20-30 раз превышает средний показатель рынка труда.

10. Искусственный интеллект (не) заменит работников

Дискуссия о том, смогут ли роботы заменить людей на рынке труда, переместилась из фантастических фильмов в реальную жизнь. И пока некоторые считают, что искусственный интеллект (ИИ) позволит людям работать меньше и эффективнее, отдельным компаниям удается сокращать штат и заменять работников чат-ботами на основе ИИ.

ИИ не заменит обычных работников

Но пока отношение к технологиям на основе искусственного интеллекта неоднозначно как среди соискателей, так и работодателей. Поэтому в Work.ua считают, что на сегодняшний день искусственный интеллект не заменит большинство профессий. Однако люди, умеющие пользоваться современными технологиями, будут иметь преимущество над теми, кто не овладел ИИ. Опрос Work.ua показал, что 33% работодателей ожидают от кандидатов навыков использования ИИ.

11. Возвращение в офисы по методу "кнута и кнута"

В 2023 году крупнейшие компании мира возвращали работников в офисы. При этом применяли разные методы: от обязательного для всех гибридного формата до предоставления бонусов сотрудникам, посещающим офисы. Но украинские реалии весьма отличаются.

Так, опрос Work.ua работодателей показал, что 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, 18% не определились с планами на 2024 год, 17% уже отменили практику удаленной работы. Наконец, 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и дальше смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов внедрят гибридную занятость в 2024 году.

Работать будем удаленно

Вместе с тем, украинцы не очень хотят работать в офисах. И работодатели, предлагающие дистанционку, получают в пять раз больше отзывов от соискателей, чем компании, не предоставляющие такой возможности.

Так что возможность работать вне офиса — существенное преимущество для соискателей, и в 2024 году предоставление возможности работать отдаленно станет одним из инструментов для преодоления дефицита кадров. Заметим, что за 2023 год количество удаленных вакансий на сайте Work.ua выросло на 39%.

12. Бренд работодателя помогает привлечь лучшие кадры

Бренд работодателя – это уже не реклама или карьерный сайт и не то, что компании показывают внешне, а то что рассказывают сами сотрудники, каким опытом делятся. Поэтому внутренний PR, корпоративные программы развития, обучение работников, wellbeing-программы, сервисы психологической поддержки и все, что формирует ценностное предложение для работника – это и есть настоящая рутинная работа над брендом работодателя.

Также в условиях полномасштабной войны растет роль практического патриотизма, реинтеграции ветеранов и системной работы с разным опытом войны сотрудников.

Имидж компании очень важен для будущего работника

13. На рынок труда влияют сезонные факторы

Аналитика Work.ua показала, что в 2023 году изменения на рынке труда происходили под влиянием сезонных факторов. К примеру, весной работодатели активно искали садоводов и дизайнеров интерьеров. Ближе к лету вырос спрос на строителей, арматурщиков, монтажников.

В преддверии нового учебного сезона работодатели активизировали поиск педагогов. Осенью, считающейся "высоким сезоном" для бизнеса, возрос спрос на маркетологов, пиарщиков, офис-менеджеров.

Та же тенденция, вероятно, сохранится в 2024 году. А это значит, что и работодатели, и соискатели могут рассчитывать на относительную прогнозируемость и стабильность.

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