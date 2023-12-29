Зарплаты и пенсии растут, тарифы замерли, а пенсий надо ждать дольше — что изменится с 1 января 2024 года

Украинцев ждет масса изменений уже в первый год нового года

Новый 2024 год встретит украинцев многочисленными изменениями, большая часть которых будет довольно приятной. Правда, в этой бочке меда не обойдется и без ложки дегтя.

"Телеграф" подготовил список изменений, с которых для украинцев начнется новый год. И надо сказать, что пока у большинства украинцев 1 января скорее будет ассоциироваться с позитивом.

Рост минимальной зарплаты и пенсии

Самой приятной новостью, несомненно, станет рост социальных стандартов:

минимальной зарплаты с 6700 до 7100 гривен;

прожиточного минимума в среднем с 2589 до 2920 гривен, в том числе 3023 гривен для трудоспособных лиц;

минимальной пенсии с 2093 до 2361 гривны.

При этом данный рост станет лишь первым в 2024 году, так уже в апреле минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, а 1 марта состоится индексация пенсий, то есть, произойдет ее рост в среднем на 20%.

Вместе с тем минимальная зарплата все равно окажется в два с лишним раза меньше средней зарплаты в Украине, которая в 2023-м составляла 18 500 гривен.

Налоги для ФОПов вырастут

Впрочем, хорошая новость о росте минимальной зарплаты или прожиточного минимума для одних означает, что украинцы-ФОПы будут платить больше налогов, поскольку их размер привязан к прожиточному минимуму. К минимальной зарплате же привязан лимит дохода.

Так, теперь максимальный доход для ФОПов, в зависимости от группы, с 1 января 2024 года составит:

первой группы (167 минимальных зарплат) — 1,185 млн грн;

второй группы (834 минимальные зарплаты) — 5,921 млн грн;

третьей группы (1167 минимальных зарплат) — 8,285 млн грн.

Если лимит будет превышен, придется переходить в другую группу, с увеличенным размером ставки единого налога.

Впрочем, в действительности с 1 января единый налог вырастет не для всех, а лишь для 1-й и 2-й групп — до 302,3 грн для первой группы (10% от прожиточного минимума) и до 1420 гривен для второй группы (20% от минимальной зарплаты в 7100 гривен). Третья группа ФОПов по-прежнему будет платить от 3% (плательщики НДС) до 5% (неплательщики НДС).

Зато единый социальный взнос (ЕСВ) вырастет для всех и составит 1562 гривны (22% от минимальной зарплаты) с 1442 гривен в 2023-м.

Тарифы ЖКУ пока не растут

Уже традиционно хорошей новостью станет и то, что тарифы на природный газ и тепло расти не будут, еще в 2022-м Верховная Рада приняла мораторий на их рост до конца войны, и шесть месяцев — после нее. То есть, за газ "Нафтогазу" мы по-прежнему платим 7,96 грн за кубометр.

Правда, этот мораторий не распространяется на другие тарифы, но их рост тоже не планируется, вода пока дорожать не будет, а 27 декабря Кабмин продлил действие специальных обязательств по электроэнергии до конца апреля. То есть, до 1 мая украинцы будут платить по-прежнему 2,64 грн за 1 кВт электроэнергии, а вот затем не исключен рост тарифов.

Если же с оплатой существующих тарифов есть проблемы — можно оформить субсидию.

Выплаты на детей вырастут, а для ВПЛ — останутся прежними

Также вырастут некоторые социальные выплаты на детей, поскольку они рассчитываются как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за полгода. Максимальный размер пособия в 2024 году составит:

на детей до шести лет — 2 563 грн;

на детей от шести до 18 лет — 3 196 грн.

От 2,5 до 3,5 прожиточных минимумов в зависимости от возраста и наличия инвалидности платят на детей, находящихся под опекой. Поэтому размер выплаты с 1 января составит:

на детей до шести лет 6 407,5 грн, с инвалидностью — 8 970,5 грн;

на детей от шести до 18 лет эти суммы составят 7990 грн и 11186 грн соответственно.

При этом соцвыплаты для ВПЛ останутся прежними — 2000 гривен здоровым взрослым и 3000 гривен — детям и инвалидам.

Работать на пенсию придется дольше

Обратной стороной роста пенсий нынешних пенсионеров станет тот факт, что с 1 января вступит в действие новый этап пенсионной реформы. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 31 год страхового стажа, в 63 года — от 21 до 31 года, и в 65 лет — не менее 15 лет.

Впрочем, недостающий стаж можно будет "докупить", с 1 января 2024 года заплатив за каждый месяц 1562 гривны (22% от минимальной зарплаты или ЕСВ).

Теперь землю смогут покупать фирмы

Также с 1 января вступит в силу новый этап реформы рынка земли, согласно которому покупать землю с/х назначения смогут и юридические лица. Физлица же смогут владеть до 10 тысяч гектаров.

По данным Минагрополитики и продовольствия, в настоящий момент частные владельцы обрели 513 тысяч гектаров украинских земель, а средняя цена 1 га составляет 39 тысяч гривен.

Заработает программа компенсации разрушенного жилья

С 1 января начнет действовать механизм выплаты государством компенсации за ремонт разрушенного войной жилья, который украинцы выполняли за свой счет. В этом смысле действие программы будет параллельным программе государственного кредитования покупки жилья "єОселя" под 3-7%. Воспользоваться программой могут все, кто подпадает под требования, а ВПЛ могут получить еще и льготное кредитование.

Кредиты на честных условиях

Также с 1 января небанковские финучреждения будут обязаны на сайтах и в рекламе раскрывать все условия потребительского кредитования. Такое решение НБУ утвердил в октябре, однако компаниям было дано время на адаптацию.

Впрочем, может так случиться, что уже в январе у государства начнутся проблемы с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам, о чем предупреждает министр экономики Юлия Свириденко.