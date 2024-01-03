Пенсіонер може отримати одразу декілька надбавок: за яких умов

Сума додаткових коштів для кожного різна

У системі пенсійного забезпечення в Україні існують деякі надбавки до пенсії за віком. Вони призначатимуться в залежності від різних обставин.

Кожна з цих сум має різний розмір. Згідно з законом Україні "Про пенсійне забезпечення", їх існує всього 5 .

Які додаткові кошти отримають літні люди, яким нараховується пенсія за віком

непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї — на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі соціальної пенсії , передбаченої для відповідної категорії непрацездатних;

, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних; одиноким пенсіонерам, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, — на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії ;

; пенсіонерам, які набули відповідно до законодавства колишнього Союзу РСР право на надбавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку, — в розмірі 10 процентів основної пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40 процентів;

особам, які набули права на пенсію за віком відповідно до цього Закону і мають стаж роботи, але після досягнення пенсійного віку виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, — в розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку, але не більш як 40 відсотків ;

; пенсіонерам, які мають стаж роботи й в період роботи відмовились одержувати пенсію, — у розмірі 10 відсотків основного розміру пенсії без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після відмови від одержання пенсії, але не більш як 40 відсотків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про допомогу в розмірі 10 пенсій для деякої категорії літніх осіб.