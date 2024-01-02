Допомога в розмірі 10 пенсій: яка категорія літніх людей розраховуватиме на виплату
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Комусь з українців точно пощастить
Українці, які є працівниками комунальних і державних установ, розраховуватимуть на одноразову десятикратну виплату пенсійного забезпечення.
Таке нарахування здійснюватиметься на підставі страхового стажу, до якого включаються всі зазначені в переліку періоди роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Про це повідомляється в "На Пенсії".
За яких умов літні люди можуть отримати допомогу
- якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та закладах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
- якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
Окрім того, стаж, який був напрацьований на роботі в конкретних установах, також надає можливість на одноразову виплату.
Список установ, які надають можливість отримати допомогу
- Загальноосвітні навчальні заклади.
- Військові загальноосвітні навчальні заклади.
- Музичні та художні школи.
- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
- Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки.
- Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади.
- Дошкільні навчальні заклади всіх типів.
- Позашкільні навчальні заклади.
- Бібліотеки.
- Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань.
- Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри.
- Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії.
- Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримуватимуть мінімальну виплату в розмірі 11 тисяч гривень.