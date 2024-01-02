Допомога в розмірі 10 пенсій: яка категорія літніх людей розраховуватиме на виплату

Комусь з українців точно пощастить

Українці, які є працівниками комунальних і державних установ, розраховуватимуть на одноразову десятикратну виплату пенсійного забезпечення.

Таке нарахування здійснюватиметься на підставі страхового стажу, до якого включаються всі зазначені в переліку періоди роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Про це повідомляється в "На Пенсії".

За яких умов літні люди можуть отримати допомогу

якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;

якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та закладах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;

якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.

Окрім того, стаж, який був напрацьований на роботі в конкретних установах, також надає можливість на одноразову виплату.

Список установ, які надають можливість отримати допомогу

Загальноосвітні навчальні заклади.

Військові загальноосвітні навчальні заклади.

Музичні та художні школи.

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.

Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки.

Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади.

Дошкільні навчальні заклади всіх типів.

Позашкільні навчальні заклади.

Бібліотеки.

Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань.

Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри.

Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії.

Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримуватимуть мінімальну виплату в розмірі 11 тисяч гривень.