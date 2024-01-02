Рус

Допомога в розмірі 10 пенсій: яка категорія літніх людей розраховуватиме на виплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото НСН

Комусь з українців точно пощастить

Українці, які є працівниками комунальних і державних установ, розраховуватимуть на одноразову десятикратну виплату пенсійного забезпечення.

Таке нарахування здійснюватиметься на підставі страхового стажу, до якого включаються всі зазначені в переліку періоди роботи в установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посади, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років. Про це повідомляється в "На Пенсії".

За яких умов літні люди можуть отримати допомогу

  • якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
  • якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та закладах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
  • ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
  • якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.

Окрім того, стаж, який був напрацьований на роботі в конкретних установах, також надає можливість на одноразову виплату.

Список установ, які надають можливість отримати допомогу

  • Загальноосвітні навчальні заклади.
  • Військові загальноосвітні навчальні заклади.
  • Музичні та художні школи.
  • Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
  • Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки.
  • Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади.
  • Дошкільні навчальні заклади всіх типів.
  • Позашкільні навчальні заклади.
  • Бібліотеки.
  • Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань.
  • Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри.
  • Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії.
  • Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери отримуватимуть мінімальну виплату в розмірі 11 тисяч гривень.

Теги:
#Пенсії #Виплати #Пенсія