Мінімальна пенсія - майже 11 тисяч: кому з літніх осіб пощастить з виплатою

Треба відповідати деяких критеріям

Україною для деяких літніх осіб передбачена пенсія в розмірі від 2 тисяч до понад 13 тисяч гривень. Розмір залежить від категорії інвалідності та виду набуття.

Для призначення пенсії необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж (від 1 до 15 років). Про це пояснюють у Мінсоцполітики.

Варто зауважити, що для призначення цієї виплати зовсім не важливо, коли настала інвалідність.

Хто отримає мінімальну пенсію та від чого залежатиме її розмір

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 24 вересня 2023 цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 14 518,38 гривні).

Водночас особи з інвалідністю II та III також отримають мінімальні виплати

Особам з інвалідністю III групи передбачено 50% пенсії за віком (мінімальна): 2 100 гривень – для осіб які не працюють та 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

передбачено 50% пенсії за віком (мінімальна): 2 100 гривень – для осіб які не працюють та 2 093 гривні – для тих, хто має роботу. Особа з інвалідністю II групи може отримати 90% пенсії за віком (мінімально): 2 100 гривень – для тих, хто не працює; 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Кому ще Україна може здійснити нарахування мінімальної пенсії

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з 1 січня розраховуватиме на підвищену пенсію в Україні.