Усе залежить від іншої людини: за яких умов пенсіонер може отримати 7 тисяч виплати

Особа отримає до 70% нарахування від закладеної суми

В Україні існує декілька видів пенсії й одна з таких — меценатська. За допомогою неї українці можуть робити благодійні внески на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у ПФУ.

Якщо якийсь українець пожертвує 10 000 тисяч гривень, то літня особа матиме право на 7 000 тисяч гривень. Про це мовиться в Пенсійному фонді України.

Як пояснили на веб-порталі, що благодійне пожертвування вноситься на спецрахунок Пенсійного фонду України відповідно до закону. Пенсіонеру виплачується 70%, а решта суми спрямовується до бюджету Фонду та використовується, як джерело коштів для виплати пенсій ("Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

"Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7000 грн", – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, щоб здійснити таке нарахування, необов'язково у Пенсійний фонд. Таку операцію можна зробити за допомогою вебпорталу послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році відбудеться другий етап надбавки, яка передбачена проєктом від ВПП ООН.