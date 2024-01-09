Цена увеличилась за месяц: почему свекла в Украине будет дорожать

Его стоимость пока качается в пределах 3,3 гривны

Стоимость некоторых продуктов из борщового набора будет продолжать расти в силу определенных обстоятельств. Удорожания стоит ждать на свеклу.

Согласно данным "Минфин", можно узнать, в каких украинских магазинах продается самая дорогая и самая дешевая продукция. Сумма колеблется от 16,60 до 19,90 гривен.

За 1 килограмм свеклы в январе магазин Auchan просит 16,60 гривен, Varus продает по цене 16,90. В Metro его стоимость зафиксировалась в пределах 17,16 гривны, а у Megamarketi самое дорогое предложение — 19,90 гривен. Средняя стоимость товара составляет 17,64 грн.

А в декабре 1 килограмм свеклы в среднем обошелся украинцам за 12,36 гривны.

Что говорят специалисты

Прогноз по ценам на этот овощ можно дать только до начала весны, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Факти".

По его словам, стоимость продуктов борщового набора в начале 2024 года увеличиться на 2-3% из-за увеличения затрат на энергозатраты на хранение овощей.

"У нас сегодня цены меньше, чем были год назад, я имею в виду борщовый набор. Но в овощехранилищах, любая работа, связанная с сохранением урожая, требует затрат. И эти расходы, идущие на хранение, будут прилагаться к стоимости борщового набора.Ну никто безвозмездно ни морковь, ни лук, ни свеклу не будет держать ", — говорит эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что цена на популярный овощ в Украине за один год выросла на 70%.