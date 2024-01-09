Ціна збільшилась за місяць: чому буряки в Україні дорожчатимуть

Його вартість наразі хитається в межах 3,3 гривні

Вартість деяких продуктів з борщового набору продовжуватиме рости через певні обставини. Здорожчання варто чекати на буряк.

Згідно з даними "Мінфін" можна дізнатись, в яких українських магазинах продається найдорожча та найдешевша продукція. Сума коливається в межах від 16,60 до 19,90 гривень.

Тож, за 1 кілограм буряків у січні магазин Auchan просить 16,60 гривень, Varus продає за ціною 16,90. У Metro його вартість зафіксувалась в межах 17,16 гривні, а у Megamarketi є найдорожча пропозиція — 19,90 гривень. Середня вартість товару складає 17,64 гривні.

А у грудні 1 кілограм буряків в середньому обійшовся для українців за 12,36 гривні.

Що кажуть фахівці

Прогноз щодо цін на цей овоч можна дати лише до початку весни, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає "Факти".

За його словами, вартість продуктів борщового набору на початку 2024 року збільшиться на 2-3% через збільшення витрат на енергозатрати для зберігання овочів.

"У нас сьогодні ціни менші, ніж були рік тому, я маю на увазі борщовий набір. Але в овочесховищах, будь-яка робота, пов’язана зі збереженням врожаю, потребує витрат. І ці витрати, що йдуть на збереження, будуть докладатися до вартості борщового набору. Ну ніхто безоплатно ні моркву, ні цибулю, ні буряк не буде тримати", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярний овоч в Україні за один рік виросла на 70%.