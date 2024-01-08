Ціна виросла на 70%: який популярний овоч буде дорожчати в Україні надалі

Є декілька причин

У листопаді 2023 року максимальна вартість огірка становила 85 гривні, а вже на початку січня ціна виросла до 135 гривень. Більша частина цього товару на ринку складає імпортна пропозиція з Туреччини.

Як прогнозують аналітики з проєкту EastFruit, така цінова тенденція буде тимчасовою. Найближчим часом має стабілізуватись постачання з Туреччини, тому вартість також триматиметься на більш-менш одному рівні.

За їх словами, наразі цей товар продається від 90 до 135 гривень за кіло, що на 17% дорожче, аніж тижнем раніше.

Причинами великого росту ціни експерти зазначають здорожчання товару в самій Туреччині, яка є основним постачальникам огірка в зимовий період, а також через істотне скорочення пропозиції серед українських комбінатів.

"При цьому на поточному тижні імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб’ємними партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість цієї продукції", — додають в проєкті.

Згідно з даними, на початку січня 2024 року вартість овочу є на 70% більше, аніж торік.

Водночас. за словами фахівців, зростання вартості тепличного огірка буде короткочасним і найближчим часом вона має нормалізуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подорожчають крупи та здешевшають вироби з борошна.