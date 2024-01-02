Ціна за тиждень впала на 23%: один із популярних в Україні овочів поступово дешевшає

На те є свої причини

Якщо на кінець грудня 2023 року максимальна відпускна вартість моркви становила 15 гривень, то на початку січня цього року вона знизилась до 12 гривень. Це зумовлено продаванням великої пропозиції моркви зі сховищ через погіршення її якості.

Як повідомляють аналітики проєкту East-fruit, хоча і кількість моркви на ринку збільшилась, однак темп збуту залишається малим. За тиждень вартість цього коренеплоду зменшилась на 23%.

"Основною причиною зниження відпускних цін у сегменті моркви стало збільшення пропозиції цих коренеплодів на ринку. За словами виробників, якість моркви в сховищах почала погіршуватися, і більшість із них ухвалила рішення почати розпродаж цієї продукції до настання холодів, оскільки у багатьох фермерів виникають проблеми з подальшим зберіганням цієї продукції", — пояснюють на сайті.

За словами фахівців, наразі морква коштує в середньому на 43% менше, порівняно з груднем 2022 року.

Однак є ймовірність різких змін на ринку, зокрема у другій декаді поточного сезону. Якщо, за словами експертів, якість моркви, яка є наразі, погіршиться, то пропозиція овочу на ринку може істотно скоротитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами в Україні до кінця зими.