Ответ "Монобанку": "ПриватБанк" создает свой аналог "банок", как это будет работать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Каждый украинец может стать одним из первых пользователей этой услуги
Государственный "ПриватБанк" запустил новую услугу Конверты ― аналог Банки Monobank, которая уже успела хорошо себя проявить за последние два года, являясь основным инструментом волонтеров. Новый продукт также позволит легко и прозрачно собирать донаты, а также предоставит информацию о прогрессе сбора.
Пользователи также смогут самостоятельно или совместно с родными и друзьями копить на какие-то цели. А еще это просто удобный способ управления собственными финансами, сообщает член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.
Конверты являются бесплатной услугой. За их открытие, перечисление и снятие средств не предусмотрена комиссия. На выбор есть три валюты: украинская гривна, евро и доллар США. А еще это отличный аналог дебетовой карты.
Конверты для волонтеров
Новая услуга "ПриватБанка" весьма удобна для проведения сборов. Достаточно создать Конверт, внести все нужные данные и поделиться в соцсетях ссылкой. Внести средства можно с карты любого банка или терминала.
Каждый пользователь сможет ознакомиться с прогрессом сбора благодаря открытой статистике. Это очень важно, ведь повышает доверие.
Конверты для накоплений
С помощью этой услуги каждый сможет легко накопить на отдых, путешествие, обучение или другие цели. Причем это можно сделать как самостоятельно, так и вместе с родными и близкими.
Но учтите ограничения. "ПриватБанк" позволяет создать не более 15 собственных Конвертов. В целом, этого количества достаточно, чтобы копить и распределить деньги для трат по разным категориям. Также пользователь может получить доступ к просмотру статистики 15 Конвертов при условии совместного накопления.
Новая услуга для управления финансами
Конверты помогут более рационально тратить собственные деньги. За считанные минуты пользователь может определить основные статьи расходов и нужные суммы. Далее остается создать Конверты на каждую из них. Например, на аренду квартиры, коммунальные услуги, накопления, еду, одежду и развлечения.
Новая услуга также позволяет проводить платежи прямо с Конверта. Это принципиально новая функция, которой нет у Банки Monobank. И это делает Конверты своеобразным аналогом дебетовой карты.
Как создать Конверт
Это простая процедура, которая займет буквально несколько минут. Зайдите в приложение "Приват24". Вы сразу увидите новую функцию "Конверты". Далее воспользуйтесь инструкцией.
- Назовите Конверт. Можно придумать самостоятельно название или выбрать из списка.
- Определитесь с валютой. Это может быть гривна, евро или доллар США. Учтите, что пополнение возможно лишь в той же валюте и поменять ее потом нельзя будет.
- Добавьте описание. Это особенно важная составляющая для волонтерских сборов, поэтому чем больше будет информации, тем лучше.
- Укажите сумму и дату. Это лучше стимулирует поскорее достичь финансовую цель.
- Выберите изображение для Конверта.
Это бета-версия, поэтому каждый пользователь сможет воспользоваться услугой и поделиться своими предложениями и комментариями. Оставить свой отзыв можно здесь.
Ранее "Телеграф" писал, что Monobank запретил пополнять счета казино Cosmolot со своих карт. Между брендами произошел крупный скандал.