Ответ "Монобанку": "ПриватБанк" создает свой аналог "банок", как это будет работать

Каждый украинец может стать одним из первых пользователей этой услуги

Государственный "ПриватБанк" запустил новую услугу Конверты ― аналог Банки Monobank, которая уже успела хорошо себя проявить за последние два года, являясь основным инструментом волонтеров. Новый продукт также позволит легко и прозрачно собирать донаты, а также предоставит информацию о прогрессе сбора.

Пользователи также смогут самостоятельно или совместно с родными и друзьями копить на какие-то цели. А еще это просто удобный способ управления собственными финансами, сообщает член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Что сейчас происходит на рынке труда Украины

Конверты являются бесплатной услугой. За их открытие, перечисление и снятие средств не предусмотрена комиссия. На выбор есть три валюты: украинская гривна, евро и доллар США. А еще это отличный аналог дебетовой карты.

Конверты для волонтеров

Новая услуга "ПриватБанка" весьма удобна для проведения сборов. Достаточно создать Конверт, внести все нужные данные и поделиться в соцсетях ссылкой. Внести средства можно с карты любого банка или терминала.

Каждый пользователь сможет ознакомиться с прогрессом сбора благодаря открытой статистике. Это очень важно, ведь повышает доверие.

Конверты для накоплений

С помощью этой услуги каждый сможет легко накопить на отдых, путешествие, обучение или другие цели. Причем это можно сделать как самостоятельно, так и вместе с родными и близкими.

Но учтите ограничения. "ПриватБанк" позволяет создать не более 15 собственных Конвертов. В целом, этого количества достаточно, чтобы копить и распределить деньги для трат по разным категориям. Также пользователь может получить доступ к просмотру статистики 15 Конвертов при условии совместного накопления.

Новая услуга для управления финансами

Конверты помогут более рационально тратить собственные деньги. За считанные минуты пользователь может определить основные статьи расходов и нужные суммы. Далее остается создать Конверты на каждую из них. Например, на аренду квартиры, коммунальные услуги, накопления, еду, одежду и развлечения.

Новая услуга также позволяет проводить платежи прямо с Конверта. Это принципиально новая функция, которой нет у Банки Monobank. И это делает Конверты своеобразным аналогом дебетовой карты.

Как создать Конверт

Это простая процедура, которая займет буквально несколько минут. Зайдите в приложение "Приват24". Вы сразу увидите новую функцию "Конверты". Далее воспользуйтесь инструкцией.

Назовите Конверт. Можно придумать самостоятельно название или выбрать из списка. Определитесь с валютой. Это может быть гривна, евро или доллар США. Учтите, что пополнение возможно лишь в той же валюте и поменять ее потом нельзя будет. Добавьте описание. Это особенно важная составляющая для волонтерских сборов, поэтому чем больше будет информации, тем лучше. Укажите сумму и дату. Это лучше стимулирует поскорее достичь финансовую цель. Выберите изображение для Конверта.

Это бета-версия, поэтому каждый пользователь сможет воспользоваться услугой и поделиться своими предложениями и комментариями. Оставить свой отзыв можно здесь.

Как создать Конверт в "ПриватБанке"

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