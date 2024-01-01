Налог на переводы с карт: Минфин дал окончательный ответ

Информация о введении 18% налога на все переводы с банковских карт оказалась фейком

В Украине не планируют вводить налогообложение поступлений на карту физического лица. Национальная стратегия доходов Украины не предусматривает таких мер.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины. Там отметили, что любая мера, которая планируется к внедрению, подкреплена описанием проблематики, как обоснование необходимости каждой реформы.

"Отмечаем, что в тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карточку физического лица. Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения": "Все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины", — подчеркнули в Минфине.

В министерстве отметили, что в тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица". Кроме того, фраза о требованиях "налогообложения доходов, полученных за пределами предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

"Важно заметить: любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Ни одна фундаментальная реформа (особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти. Более того, Как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)", — пояснили в Минфине.

Напомним, 27 декабря Кабмин утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, в которой, в частности, речь идет об изменении ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и реформе упрощенной системы налогообложения.