Уничтожит ли новая стратегия Кабмина "Дія.City": у Федорова ответили на "зраду" из соцсетей

Резиденты Дія.Сity платят в этом году уплатили больше налогов, чем в прошлом

Кабмин 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, в которой, в частности, речь идет об изменении ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и реформе упрощенной системы налогообложения. Эта новая стратегия вызвала немало вопросов, в частности, о возможности закрытия Дія.Сity из-за фактической ликвидации льготного налогообложения.

"Телеграф" обратился в Минцифры за разъяснениями. В ведомстве заверили, что не нашли никаких аргументов и расчетов, свидетельствующих о неэффективности Дія.Сity.

"В документе указано: "Их (льготных режимов) наличие должно быть одним из решающих факторов, влияющих на решение инвесторов по осуществлению инвестиций в объемах и по направлениям, определенным законом". Именно стимулирование привлечения инвестиций в украинскую IТ-отрасль является ключевой целью правового пространства Дія.City. Введение Дія.Сity стало геймченджером в развитии украинской IТ-индустрии — позволило IТ-компаниям выйти из тени, строить прозрачную и эффективную корпоративную структуру, привлекать инвестиции. Это подтверждается многочисленными кейсами", — говорят в Минцифре.

Для большей убедительности привели несколько примеров:

M&A-соглашение между украинской компанией Rozdoum и британской компанией Adaptavist, мировым провайдером технологических решений Atlassian.

$70 млн инвестиций в раунде С, возглавленном компанией Horizon Capital для украинского edtech-стартапа Preply. Ранее основатель Preply Кирилл Бигай комментировал: Horizon Capital высоко оценил резидентство компании в Дія.Сity. Кроме того, по словам соучредителя компании Кирилла Бигая, поскольку компания растет и готовится к IPO в США, прозрачная корпоративная структура компании является важным фактором.

До $15 млн инвестиций от Horizon Capital для GoIT. По словам СEO GoIT Антона Черного, именно Дія.Сity сделало это возможным.

Pre-seed инвестиция в defense-tech компанию Oko Camera по договору займа с альтернативным обязательством, работающим только в Дія.Сity.

Что касается налогов, то в Минцифре объясняют, что по подсчетам 2022 года резиденты Дія.Сity уплатили на 22,5% больше налогов, чем в предыдущем. В налоговой системе Дія.Сity сохраняется тот баланс интересов, который позволяет бизнесу развиваться на выгодных условиях, а государству — получать поступления в бюджет. За 9 месяцев 2023 года резиденты Дія.City уплатили уже около 6 миллиардов гривен налогов по данным Государственной налоговой службы.

В то же время в ведомстве добавили, что налог на выведенный капитал, функционирующий только в рамках Дія.Сity, является сверхмощным стимулом для роста высокотехнологичных компаний. Сейчас это особенно важно в контексте развития сектора оборонных технологий.

"Для Минцифры поддержка IТ-индустрии остается одним из топ-приоритетов, поэтому мы будем отстаивать лучшие условия для ведения бизнеса, создание здесь компаний с миллиардной капитализацией и развитием Украины как мощного мирового хаба высоких технологий", — говорит Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины и руководитель проекта Дія.Сity.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская энергетика фактически вступила в ЕС. Но это значит, что тарифы будут расти – и для людей, и для бизнеса.