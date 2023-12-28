Чи знищить нова стратегія Кабміну "Дія.City": у Федорова відповіли на зраду з соцмереж

Резиденти Дія.Сity сплачують цього року сплатили більше податків, ніж минулого

Кабмін 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, в якій, зокрема, йдеться про зміну ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та реформу спрощеної системи оподаткування. Ця нова стратегія викликала чимало питань, зокрема щодо можливості закриття Дія.City. через фактичну ліквідацію пільгового оподаткування.

"Телеграф" звернувся до Мінцифри за поясненнями. У відомстві запевнили, що не знайшли жодних аргументів та розрахунків, які б свідчили про неефективність Дія.City.

"У документі зазначено: "Їх (пільгових режимів) наявність має бути одним із вирішальних факторів, які впливають на рішення інвесторів щодо здійснення інвестицій в обсягах та за напрямами, визначеними законом". Саме стимулювання залучення інвестицій в українську ІТ-галузь є ключовою метою правового простору Дія.City. Запровадження Дія.City стало геймченджером у розвитку української ІТ-індустрії — дало змогу ІТ-компаніям вийти з тіні, будувати прозору та ефективну корпоративну структуру, залучати інвестиції. Це підтверджується численними кейсами", — кажуть у Мінцифри.

Для більшої переконливості навели кілька прикладів.

M&A-угода між українською компанією Rozdoum та британською компанією Adaptavist, світовим провайдером технологічних рішень Atlassian.

$70 млн інвестицій у раунді С, який очолила компанія Horizon Capital для українського edtech-стартапу Preply. Раніше засновник Preply Кирило Бігай коментував: Horizon Capital високо оцінив резидентство компанії в Дія.City. Крім того, за словами співзасновника компанії Кирила Бігая, оскільки компанія зростає й готується до IPO в США, прозора корпоративна структура компанії є важливим фактором.

До $15 млн інвестицій від Horizon Capital для GoIT. За словами СEO GoIT Антона Чорного, саме Дія.City зробило це можливим.

Pre-seed інвестиція в defense-tech компанію Oko Camera за договором позики з альтернативним зобовʼязанням, що працює лише в Дія.City.

Що стосується податків, то в Мінцифрі пояснюють, що за підрахунками 2022 року резиденти Дія.Сity сплатили на 22,5% більше податків, ніж у попередньому. У податковій системі Дія.City збережено той баланс інтересів, який дає змогу бізнесу розвиватися на вигідних умовах, а державі — отримувати надходження до бюджету. За 9 місяців 2023 року резиденти Дія.City сплатили вже близько 6 мільярдів гривень податків за даними Державної податкової служби.

Водночас у відомстві додали, що податок на виведений капітал, що функціонує лише в межах Дія.City, є надпотужним стимулом для зростання високотехнологічних компаній. Зараз це особливо важливо в контексті розвитку сектору оборонних технологій.

"Для Мінцифри підтримка ІТ-індустрії залишається одним з топпріоритетів, тож ми відстоюватимемо найкращі умови для ведення бізнесу, створення тут компаній з мільярдною капіталізацією та розвитку України як потужного світового хабу високих технологій", — каже Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України та керівник проєкту Дія.City.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська енергетика фактично вступила в ЄС. Але це означає, що тарифи зростатимуть – і для людей, і для бізнесу.