Налог на средства гигиены для женщин нужно отменить? Гетманцев запустил опрос, украинцы отреагировали

Многие страны уже отменили НДС на прокладки и тампоны

Покупка средств личной гигиены предусматривает уплату НДС, но в некоторых случаях может произойти дискриминация по гендерному признаку. В частности, Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поднял тему, есть ли налогообложение женских средств гигиены (прокладки, тампоны, менструальные чаши и т.п.) в размере 20% дискриминационными.

Мнения пользователей сети разделились: кто-то считает, что в этом нет никаких притеснений, а некоторые — что все же НДС на прокладки стоит отменить. Соответствующая дискуссия развилась под опросом нардепа в Telegram.

Вопрос налогообложения гигиенических товаров для женщин Даниил Гетманцев решил поднять как представитель Украины в Академическом комитете Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP) для подготовки к ежегодному конгрессу, темой которого будет именно гендерная дискриминация в налогообложении.

"Один из вопросов, которые мне задали европейские коллеги, касается отношения украинского общества к налогообложению НДС женских гигиенических средств. В частности, Конституция Украины (как и многих стран мира) запрещает какие-либо ограничения по признаку пола", — пишет он.

К пользователям он обратился с вопросом: почему тогда украинские женщины обязаны платить в течение большей части своей жизни НДС ежемесячно покупая гигиенические товары, потребность в которых обусловлена самой природой женщины? Но можно ли считать НДС на женские гигиенические средства, в настоящее время в Украине 20%, проявлением налоговой дискриминации по гендерному признаку?

"Такой налог в мире известен как tampon tax, и многие страны либо уже приняли решение об его отмене, либо активно обсуждают этот вопрос", — пояснил Даниил Гетманцев.

Участники, приобщившиеся к опросу, в большей степени выступили против отмены налога на средства женской гигиены. Пользователи сети отмечают, что прокладки, тампоны являются продуктом цивилизации, как и любые другие гигиенические средства. Но пользователи пишут, что, учитывая обусловленность природой, следует отменять НДС и на туалетную бумагу и другие средства гигиены, которые также необходимы из-за физиологических потребностей человека.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина якобы попала в первую пятерку рейтинга стран с адскими налоговыми системами Tax Index 2023 от 1841 года Foundation. Да, страна оказалась на четвертом месте в списке.