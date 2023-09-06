В ЕС придумали способ зарабатывать на арестованных российских активах: прибыль будет миллиардная

Обсудить план налогообложения планируют в ближайшие недели

Еврокомиссия хочет найти способ законно обложить налогом доходы, полученные от арестованных российских активов, в бюджет Евросоюза. Непредвиденная прибыль от этого исчисляется в миллиардах евро.

Об этом сообщает Bloomberg. Часть российских активов находится в ценных бумагах, которые можно монетизировать.

Представители ЕК встретятся с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии уже 7 сентября, а с остальными членами ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить налогообложение российских активов, которые находятся под санкциями. Согласно рабочему документу, рабочая группа Еврокомиссии поддерживает реализацию трех основных предложений документа поэтапно, а именно:

уточнение объема обязанностей по финансовым обязательствам,

введение требований к центральным депозитариям ценных бумаг по разделению денежных остатков российских активов

переводу доходов в бюджет ЕС в качестве внешних назначенных доходов.

По предварительным оценкам, замороженные активы российского Центрального банка принесут в казну Евросоюза около 3 млрд евро. Больше половины активов — это деньги и депозиты, а оставшаяся часть находится в ценных бумагах, которые можно превратить в деньги по мере погашения в ближайшие два-три года.

"Перспектива налогообложения и конфискации непредвиденной прибыли поднимает как юридические, так и финансовые вопросы. По словам людей, несколько стран выразили обеспокоенность тем, что использование доходов от активов может побудить официальных держателей резервов отвернуться от евро", — передает Bloomberg.

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