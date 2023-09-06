У ЄС вигадали спосіб заробляти на заарештованих російських активах: прибуток буде мільярдний
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Обговорити план оподаткування планують у найближчі тижні
Єврокомісія хоче знайти спосіб законно оподаткувати доходи, отримані від заарештованих російських активів, до бюджету Євросоюзу. Непередбачений прибуток від цього обчислюється у мільярдах євро.
Про це повідомляє Bloomberg. Частина російських активів перебуває у цінних паперах, які можна монетизувати.
Представники ЄК зустрінуться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини вже 7 вересня, а з рештою членів ЄС наступного тижня, щоб обговорити оподаткування російських активів, які перебувають під санкціями. Згідно з робочим документом, робоча група Єврокомісії підтримує реалізацію трьох основних пропозицій документа поетапно, а саме:
- уточнення обсягу обов’язків щодо фінансових зобов’язань,
- запровадження вимог до центральних депозитаріїв цінних паперів щодо поділу грошових залишків російських активів
- переведення доходів до бюджету ЄС як зовнішні призначені доходи.
За попередніми оцінками, заморожені активи російського Центрального банку принесуть до скарбниці Євросоюзу близько 3 млрд євро. Більше половини активів — це гроші та депозити, а частина, що залишилася, знаходиться в цінних паперах, які можна перетворити на гроші в міру погашення в найближчі два-три роки.
"Перспектива оподаткування та конфіскації непередбаченого прибутку порушує як юридичні, так і фінансові питання. За словами людей, кілька країн висловили стурбованість тим, що використання доходів від активів може спонукати офіційних власників резервів відвернутися від євро", — передає Bloomberg.
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