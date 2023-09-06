У ЄС вигадали спосіб заробляти на заарештованих російських активах: прибуток буде мільярдний

Обговорити план оподаткування планують у найближчі тижні

Єврокомісія хоче знайти спосіб законно оподаткувати доходи, отримані від заарештованих російських активів, до бюджету Євросоюзу. Непередбачений прибуток від цього обчислюється у мільярдах євро.

Про це повідомляє Bloomberg. Частина російських активів перебуває у цінних паперах, які можна монетизувати.

Представники ЄК зустрінуться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини вже 7 вересня, а з рештою членів ЄС наступного тижня, щоб обговорити оподаткування російських активів, які перебувають під санкціями. Згідно з робочим документом, робоча група Єврокомісії підтримує реалізацію трьох основних пропозицій документа поетапно, а саме:

уточнення обсягу обов’язків щодо фінансових зобов’язань,

запровадження вимог до центральних депозитаріїв цінних паперів щодо поділу грошових залишків російських активів

переведення доходів до бюджету ЄС як зовнішні призначені доходи.

За попередніми оцінками, заморожені активи російського Центрального банку принесуть до скарбниці Євросоюзу близько 3 млрд євро. Більше половини активів — це гроші та депозити, а частина, що залишилася, знаходиться в цінних паперах, які можна перетворити на гроші в міру погашення в найближчі два-три роки.

"Перспектива оподаткування та конфіскації непередбаченого прибутку порушує як юридичні, так і фінансові питання. За словами людей, кілька країн висловили стурбованість тим, що використання доходів від активів може спонукати офіційних власників резервів відвернутися від євро", — передає Bloomberg.

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