Податок на засоби гігієни для жінок треба відмінити? Гетманцев запустив опитування, українці відреагували

Чимало країн вже скасували ПДВ на прокладки та тампони

Покупка засобів особистої гігієни передбачає сплату ПДВ, але у деяких випадках може мати місце дискримінація за гендерною ознакою. Зокрема Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підняв тему того, чи є оподаткування жіночих засобів гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші тощо) у розмірі 20% дискримінаційними.

Думки користувачів мережі розділились: хтось вважає, що у цьому немає жодного утиску, а дехто — що все ж таки ПДВ на прокладки варто скасувати. Відповідна дискусія розвилась під опитуванням нардепа у Telegram.

Питання оподаткування гігієнічних товарів для жінок Данило Гетманцев вирішив порушити як представник від України в Академічному комітеті Європейської асоціації професорів податкового права (EATLP) для підготовки до щорічного конгресу, темою якого буде саме гендерна дискримінація в оподаткуванні.

"Одне із питань, що мені поставили європейські колеги, стосується ставлення українського суспільства до оподаткування ПДВ жіночих гігієнічних засобів. Зокрема, Конституція України (як і багатьох країн світу) забороняє будь-які обмеження за ознакою статі", — пише він.

До користувачів він звернувся з питанням: чому ж тоді українські жінки зобов'язані сплачувати протягом більшої частини свого життя ПДВ щомісячно купуючи гігієнічні товари, потреба в яких обумовлена самою природою жінки? Та чи можна вважати ПДВ на жіночі гігієнічні засоби, який наразі в Україні становить 20%, проявом податкової дискримінації за гендерною ознакою?

"Такий податок у світі відомий як tampon tax, і чимало країн або вже прийняли рішення про його скасування, або ж активно обговорюють це питання", — пояснив Данило Гетманцев.

Учасники, які долучились до опитування, більшою мірою виступили проти скасування податку на засоби жіночої гігієни. Користувачі мережі наголошують на тому, що прокладки, тампони є продуктом цивілізації, як і будь-які інші гігієнічні засоби. Та користувачі пишуть, що, беручи до уваги обумовленість природою, варто скасовувати ПДВ і на туалетний папір та інші засоби гігієни, які також необхідні через фізіологічні потреби людини.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна нібито потрапила до першої п’ятірки рейтингу країн з пекельними податковими системами Tax Index 2023 від 1841 Foundation. Так, країна опинилася на четвертому місці у списку.