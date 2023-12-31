В Украине введут налог за переводы с карт? Правда ли это и что по другим "налоговым" пунктам новой стратегии

18% в стратегии все же может фигурировать

После утверждения в Украине новой Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы по сети начали ходить различные слухи и домыслы. Некоторые из них уже приходится опровергать правительству.

О нюансах новой стратегии рассказывает "Телеграф". Прежде всего стоит отметить "новость" о 18% налога на все переводы с банковских карт украинцев. Посты с данной информацией, которые публиковали со ссылкой на экспертов, 31 декабря наделали много шуму. Впрочем, они оказались фейком.

Данный слух опроверг глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что еще раз перечитал стратегию и никакой такой информации не нашел. По его мнению, данный слух распростирали с целью хайпа, а он имел эффект ИПСО.

"Зная ответ, он еще раз перечитал стратегию. Предсказуемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что должны на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!", — отметил он.

В это же время, стоит отметить, что 18% в стратегии все же может фигурировать, но в качестве НДФЛ. Дело в том, что в документе предлагается установить прогрессивную ставку налога, то есть при более высоких доходах/зарплатах, налоговая ставка будет выше.

О каких именно ставках налогообложения идет речь, в Нацстратегии доходов не указывается, но отмечается, что прежняя прогрессивная система ставок – 15% и 20% действовавшая до 2016 года, оказалась малоэффективной. Во всяком случае с установлением единой ставки НДФЛ в 18% в 2016 году поступления от этого налога выросли сразу на 32 млрд грн. Из этого можно предположить, что прогрессивная ставка НДФЛ сохранит налог в 18% как минимальный порог.

Например, по мнению экономического эксперта Даниила Монина, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", в Украине будет установлена ставка именно в 18%.

"Прогрессивная ставка НДФЛ — Это стандартная практика для большинства западных экономик и Китая, но в той же КНР минимальная ставка 3%, а в США при доходах до 30 тысяч долларов в год – 10%. На мой взгляд, для нашей страны лучше всего было бы установить ставку в 10%", — отмечает собеседник "Телеграфа".

Больше о Национальной стратегии доходов вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Сюрпризы для ФОПов и кратный рост налогов: как власти будут увеличивать доходы в бюджет — анализ Нацстратегии до 2030 года".