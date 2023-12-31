В Україні запровадять податок за перекази з карток? Чи це правда і що за іншими "податковими" пунктами нової стратегії

18% у стратегії все ж таки може фігурувати

Після затвердження в Україні нової Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки по мережі почали ходити різні чутки та домисли. Деякі з них уже доводиться спростовувати уряду.

Про нюанси нової стратегії розповідає "Телеграф". Насамперед варто відзначити "новину" про 18% податку на всі перекази з банківських карток українців. Пости з цією інформацією, які публікували з посиланням на експертів, 31 грудня наробили багато галасу. Втім, вони виявились фейком.

Даний слух спростував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він наголосив, що ще раз перечитав стратегію і жодної такої інформації не знайшов. На його думку, цей слух розповсюджували з метою хайпу, а він мав ефект ІПСО.

"Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!", — зазначив він.

У цей же час, варто зазначити, що 18% у стратегії все ж таки може фігурувати, але як ПДФО. Справа в тому, що в документі пропонується встановити прогресивну ставку податку, тобто за більш високих доходів/зарплат, податкова ставка буде вищою.

Про які саме ставки оподаткування йдеться, у Нацстратегії доходів не вказується, але зазначається, що колишня прогресивна система ставок – 15% і 20%, що діяла до 2016 року, виявилася малоефективною. Принаймні із встановленням єдиної ставки ПДФО у 18% у 2016 році надходження від цього податку зросли одразу на 32 млрд грн. З цього можна припустити, що прогресивна ставка ПДФО збереже податок 18% як мінімальний поріг.

Наприклад, на думку економічного експерта Данила Моніна, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", в Україні буде встановлено ставку саме у 18%.

"Прогресивна ставка ПДФО — це стандартна практика для більшості західних економік та Китаю, але в тій же КНР мінімальна ставка 3%, а в США за доходів до 30 тисяч доларів на рік – 10%. На мій погляд, для нашої країни найкраще було б встановити ставку в 10%", — зазначає співрозмовник "Телеграфа".

Більше про Національну стратегію доходів ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Сюрпризи для ФОПів та кратне зростання податків: як влада збільшуватиме доходи до бюджету — аналіз Нацстратегії до 2030 року".