Податок на перекази з карток: Мінфін дав остаточну відповідь

Інформація про запровадження 18% податку на всі перекази з банківських карток виявилася фейком

В Україні не планують запроваджувати оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Національна стратегія доходів України не передбачає таких заходів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України. Там зазначили, що будь-який захід, що планується до впровадження підкріплено описом проблематики, як обґрунтування необхідності кожної реформи.

"Наголошуємо, що у тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування": "Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України", — підкреслили у Мінфіні.

У міністерстві зазначили, що в тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи". Крім того, фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в чинному податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

"Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади. Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)", — пояснили у Мінфіні.

Нагадаємо, 27 грудня Кабмін затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, в якій, зокрема, йдеться про зміну ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та реформу спрощеної системи оподаткування.