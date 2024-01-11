Відповідь "Монобанку": "ПриватБанк" створює свій аналог "банок", як це працюватиме

Кожен українець може стати одним із перших користувачів цієї послуги

Державний "ПриватБанк" запустив нову послугу Конверти ― аналог Банки Monobank, яка вже встигла добре проявити себе за останні два роки, будучи основним інструментом волонтерів. Новий продукт також дозволить легко та прозоро збирати донати, а також надасть інформацію про прогрес збору.

Користувачі зможуть самостійно чи спільно з рідними та друзями накопичувати на якісь цілі. А ще це просто зручний спосіб управління власними фінансами, повідомляє член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Конверти є безкоштовною послугою. За їх відкриття, перерахування та зняття коштів не передбачено комісії. На вибір є три валюти: українська гривня, євро та долар США. А ще це чудовий аналог дебетової карти.

Конверти для волонтерів

Нова послуга "ПриватБанку" дуже зручна для проведення зборів. Достатньо створити Конверт, внести всі потрібні дані та поділитися у соцмережах посиланням. Внести кошти можна з картки будь-якого банку чи терміналу.

Кожен користувач зможе ознайомитись із прогресом збору завдяки відкритій статистиці. Це дуже важливо, адже підвищує довіру.

Конверти для накопичень

За допомогою цієї послуги кожен зможе легко нагромадити на відпочинок, подорож, навчання чи інші цілі. Причому це можна зробити як самостійно, так і разом із рідними та близькими.

Але врахуйте обмеження. "ПриватБанк" дозволяє створити не більше 15 власних конвертів. Загалом, цієї кількості достатньо, щоб накопичувати та розподілити гроші для витрат за різними категоріями. Також користувач може отримати доступ до перегляду статистики 15 конвертів за умови спільного накопичення.

Нова послуга для управління фінансами

Конверти допоможуть раціональніше витрачати власні гроші. За лічені хвилини користувач може визначити основні статті витрат та потрібні суми. Далі залишається створити Конверти на кожну з них. Наприклад, на оренду квартири, комунальні послуги, накопичення, їжу, одяг та розваги.

Нова послуга також дозволяє проводити платежі безпосередньо з Конверту. Це принципово нова функція, якої немає у Банки Monobank. І це робить Конверти своєрідним аналогом дебетової карти.

Як створити Конверт

Це проста процедура, яка займе кілька хвилин. Зайдіть у програму "Приват24". Ви відразу побачите нову функцію "Конверти". Далі скористайтесь інструкцією.

Назвіть Конверт. Можна самостійно придумати назву або вибрати зі списку. Визначтеся з валютою. Це може бути гривня, євро чи долар США. Врахуйте, що поповнення можна лише в тій же валюті й поміняти її потім не можна буде. Додайте опис. Це особливо важлива складова для волонтерських зборів, тому чим більше інформації буде, тим краще. Вкажіть суму та дату. Це краще стимулює якнайшвидше досягти фінансової мети. Виберіть Конверт.

Це бета-версія, тому кожен користувач зможе скористатися послугою та поділитися своїми пропозиціями та коментарями. Залишити свій відгук можна тут.

Як створити Конверт у "ПриватБанку"

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