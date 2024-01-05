Monobank помстився Cosmolot за нещодавній скандал: заборонив оплату зі своїх карток і поставив умову

Казино доведеться дорого заплатити за свій вчинок, але не банку

Monobank заблокував оплату картками свого банку у казино Cosmolot. Казино без погодження використало бренд банку.

Cosmolot назвав один із своїх додатків "Monoban Казино" і використав стилістику логотипу банку. Як повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, зняти обмеження банк буде готовий лише після великого донату на Збройні сили України.

"Нашим брендом так користуватися не можна. Для відновлення прийому оплати картками необхідно надіслати копію квитанції про оплату 10 мільйонів гривень на ЗСУ. Ось такий він — monoBAN", — написав Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що Monobank активно допомагає українській армії. Наприклад, у листопаді 2022 року Олег Гороховський закрив збір, у рамках якого було зібрано 39,1 мільйона гривень за допомогою донатів клієнтів Monobank. Компанія додала 900 тисяч і за 40 млн гривень придбала чотири морські дрони.

Як розповідав "Телеграф", співробітникам Monobank вдалося допомогти розшукати матір зниклого безвісти чоловіка, який потрапив до лікарні у Франкфурті непритомним. Після ретельного вивчення його профілю та банківської картки, серед контактів, на які було здійснено перекази, знайшли матір пацієнта та зв’язалися з нею.