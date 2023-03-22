Гороховський показав морські дрони, на які клієнти "Монобанку" скинули 40 мільйонів

Збір був закритий у листопаді, а партію дронів показали лише зараз

Співзасновник українського банку Monobank Олег Гороховський показав один із чотирьох морських дронів, куплених за рахунок донати клієнтів. Загалом було зібрано 40 млн гривень для цієї мети. До слова, Литва теж приєдналася до створення флоту морських дронів і купила для України дрон "Миру-да".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. А український волонтер та блогер Сергій Стерненко показав фото другого морського дрону.

У листопаді 2022 року Олег Гороховський закрив збір, у рамках якого було зібрано 39,1 мільйона гривень за допомогою донатів клієнтів Monobank. Компанія додала 900 тисяч і за 40 млн гривень придбала чотири морські дрони.

Називаються вони Monobank, Банка, Кешбек і Кіт та Єнот. Олег Гороховський показав шматочок дрону під назвою "Monobank", а Сергій Стерненко — "Єнота".

"Бавовну підвезли! Дякую всім причетним! Щось буде", — написали Гороховський та Стерненко у своїх соцмережах.

Зазначимо, що рано-вранці 22 березня бухту в Севастополі атакували саме морські дрони. Інформацію про це підтвердив головний гауляйтер окупованого Севастополя михайло развожаєв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна збирає армію морських дронів. Вона потрібен для того, щоб захистити міста і акваторії морів від російських ракет, що запускаються з кораблів.