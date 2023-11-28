Справжнє диво: маму зниклого безвісти українця знайшли за карткою Монобанку

З речей при собі в українця була лише банківська картка

Співробітникам Monobank вдалося допомогти розшукати матір зниклого безвісти чоловіка, який потрапив до лікарні в Франкфурті у непритомному стані. Після ретельного вивчення його профілю та банківської картки, серед контактів, на які було здійснено перекази, знайшли матір пацієнта та зв’язалися з нею.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, все почалося з листа на пошту банку від клініки у Франкфурті. Медустанова повідомила, що до них потрапив непритомний пацієнт у критичному стані, він не може говорити й підключений до апарату штучної вентиляції легень. З речей при ньому була лише карта Monobank.

"Оцінивши серйозність ситуації, мій колега відклав усі свої питання та зосередився на допомозі клієнту. За номером картки співробітнику вдалося ідентифікувати клієнта. У базах даних МВС клієнт вважався зниклим безвісти", — написав Гороховський.

Детальний аналіз профілю клієнта дав позитивний результат, і співробітникам вдалося знайти кілька перекладів на карту, яка прив’язана до контакту "Мама". Далі всю інформацію про те, що сталося, було передано до відповідних державних органів України, включаючи Генеральне консульство України у Франкфурті.

"Нас запевнили, що клієнту буде надана необхідна допомога нашим консульством і він возз'єднається з сім'єю, коли одужає. Сім'я раніше не мала з ним зв'язку – довгий час він вважався зниклим безвісти. Ось так наша карта та людяність роблять маленькі дива", — підсумував. Гороховський.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що у вересні 2023 року клієнт Монобанку зробив співробітникам незвичайний подарунок. Він приніс у відділення великий торт як символ банку — кота Хайона.