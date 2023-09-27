Клієнт Монобанк зробив співробітникам незвичайний подарунок: фото Гороховського викликало захоплення у мережі

Таким чином чоловік віддячив співробітникам на допомогу

У Дніпрі співробітники "Монобанку" отримали несподіваний сюрприз від одного зі своїх клієнтів. На знак подяки за надану допомогу у питанні він подарував їм великий торт у вигляді символу банку — кота Хайона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один із співзасновників Monobank Олег Гороховський. Він також показав фотографії приємного презенту.

За словами Гороховського, вдячний клієнт приніс торт у пункт видачі карток у торговому центрі "Мост-Сіті" у Дніпрі у вівторок, 26 вересня. Спочатку він намагався домовитись зі службою турботи, але вони не взяли подарунок, тоді він залишив його у пункті видачі карток.

"Каже, що державний банк не вирішив його питання, а ми вирішили, і він нам дуже вдячний. А ми? Що ми? Їмо торт і любимо всіх клієнтів сильно і дуже стараємося. Дякую за довіру!", — йдеться у повідомленні.

У коментарях під постом з’явилося багато коментарів, в яких українці оцінили торт, а такий вчинок клієнта вважали милим.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда подарував президентові України незвичайний подарунок під час свого візиту в Україну. Цей презент, за словами прем’єра, обов’язково принесе нашій країні перемогу у війні із російськими окупантами.