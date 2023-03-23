Прем'єр Японії подарував Зеленському незвичайний талісман перемоги (фото)

У Японії ця річ символізує неодмінну перемогу

Під час візиту в Україну 21 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і подарував йому подарунок у вигляді сувеніра Шямоджі перемоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст "Укрінформу" Хірано Такаші, посилаючись на інформацію японського видання "Санкей".

"Шямоджі перемоги (必勝しゃもじ)" є популярним сувеніром у Хірошімі (рідне місто Кісіди), на якому написано слово "Обов’язково переможемо (必勝)" каліграфічним стилем. Важливо знати історичний контекст, що японські військові масово носили їх як талісман під час японсько-цінської (1894-1895) та японсько-російської війни (1904-1905), бажаючи неодмінної перемоги", — зазначив Такаші.

Шямоджі перемоги. Фото — Hirano Takashi/Facebook

За його словами, прем’єр-міністр Японії часто робить фотографії у своєму офісі з великим Шямоджі перемоги, у тому числі під час виборів. Такий самий сувенір він вирішив піднести й президентові України, країни, в якій триває повномасштабна війна.

"Схоже, що його меседж до Україні доволі чіткий", — підсумував Хірано.

Фуміо Кісіда на тлі шямоджі перемоги. Фото — Bloomberg

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час візиту до України Фуміо Кісіда відвідав Бучу під Києвом, де російські окупанти жорстоко вбили сотні людей на початку повномасштабної війни. Прем’єр-міністр був вражений побаченим і заявив, що Японія й надалі робитиме все можливе, аби в Україні було відновлено мир.