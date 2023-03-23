Премьер Японии подарил Зеленскому необычный талисман победы (фото)

В Японии эта вещь символизирует непременную победу

Во время визита в Украину 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с президентом Владимиром Зеленским и преподнес ему подарок в виде сувенира Шямоджи победы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист "Укринформа" Хирано Такаши, ссылаясь на информацию японского издания Санкей.

""Шямоджи победы (必勝しゃもじ)" является популярным сувениром в Хирошиме (родной город Кисиды), на котором написано слово "Обязательно победим (必勝)" каллиграфическим стилем. Важно знать исторический контекст, что японские военные массово носили их как талисман во время японско-цинской (1894-1895) и японско-российской войны (1904-1905), желая непременной победы", — отметил Такаши.

Шямоджи победы. Фото - Hirano Takashi/Facebook

По его словам, премьер-министр Японии часто делает фотографии в своем офисе с большим Шямоджи победы, в том числе, во время выборов. Такой же сувенир он решил преподнести и президенту Украины, страны, в которой идет полномасштабная война.

"Похоже, что его месседж к Украине довольно четкий", — подытожил Хирано.

Фумио Кисида на фоне шямоджи победы. Фото - Bloomberg

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе визита в Украину Фумио Кисида посетил Бучу под Киевом, где российские оккупанты жестоко убили сотни людей в начале полномасштабной войны. Премьер-министр был поражен увиденным и заявил, что Япония и дальше будет делать все возможное, чтобы в Украине был восстановлен мир.