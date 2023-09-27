Клиент Монобанк сделал сотрудникам необычный подарок: фото Гороховского вызвало восторг в сети

Таким образом мужчина отблагодарил сотрудников на помощь

В Днепре сотрудники "Монобанк" получили неожиданный сюрприз от одного из своих клиентов. В знак благодарности за предоставленную помощь в вопросе он подарил им большой торт в виде символа банка — кота Хайона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из соучредителей Monobank Олег Гороховский. Он также показал фотографии приятного презента.

По словам Гороховского, благодарный клиент принес торт в пункт выдачи карт в торговом центре "Мост-Сити" в Днепре во вторник, 26 сентября. Сначала он пытался договориться со службой заботы, но они не взяли подарок, тогда он оставил его в пункте выдачи карт.

"Говорит, что государственный банк не решил его вопрос, а мы решили, и он нам очень благодарен. А мы? Что мы? Едим торт и любим всех клиентов сильно и очень стараемся. Спасибо за доверие!", — говорится в сообщении.

В комментариях под постом появилось множество комментариев, в которых украинцы оценили торт, а такой поступок клиента посчитали милым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида подарил президенту Украины необычный подарок во время своего визита в Украину. Этот презент, по словам премьера, обязательно принесет нашей стране победу в войне с российскими оккупантами.