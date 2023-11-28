Настоящее чудо: маму пропавшего без вести украинца нашли по карте Монобанка

Из вещей при себе у украинца была только банковская карта

Сотрудникам Monobank удалось помочь разыскать мать пропавшего без вести мужчины, который попал в больницу во Франкфурте без сознания. После тщательного изучения его профиля и банковской карты, среди контактов, на которые были совершены переводы, нашли мать пациента и связались с ней.

Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, все началось с письма на почту банка от клиники во Франкфурте. Медучреждение сообщило, что к ним попал пациент без сознания в критическом состоянии, он не может говорить и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из вещей при нем была только карта Monobank.

"Оценив серьезность ситуации, мой коллега отложил все свои вопросы и сосредоточился на помощи клиенту. По номеру карты сотруднику удалось идентифицировать клиента. В базах данных МВД клиент числился пропавшим без вести", — написал Гороховский.

Детальный анализ профиля клиента дал положительный результат и сотрудникам удалось найти несколько переводов на карту, которая привязана к контакту "Мама". Далее вся информация о случившемся была передана в соответствующие государственные органы Украины, включая Генеральное консульство Украины во Франкфурте.

"Нас заверили, что клиенту будет оказана необходимая помощь нашим консульством и он воссоединится с семьей, когда поправится. Семья раньше не имела с ним связи – долгое время он считался пропавшим без вести. Вот так наша карта и человечность делают маленькие чудеса", — подытожил Гороховский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года клиент Монобанка сделал сотрудникам необычный подарок. Он принес в отделение большой торт в виде символа банка — кота Хайона.