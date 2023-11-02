Ценности меняются: в monobank удивили статистикой, сколько мужчин и женщин платят в ресторанах

Уровень гендерного равенства клиентов Mono, платящих в ресторане, за два года значительно вырос

Соучредитель Monobank Михаил Рогальский представил интересную статистику от Expirenza by Mono за время полномасштабной войны на конференции по ресторанным инновациям SALT, партнером которой был "Телеграф". В ней он показал, кто больше платит в ресторанах — мужчины или женщины.

По его словам, клиенты Монобанка — аудитория нерепрезентативная. В большинстве своем это молодежь, которая живет в больших городах. Поэтому абсолютные цифры могут ни о чем не говорить, однако динамика все же интересна.

Отмечается, что уровень гендерного равенства клиентов Mono, платящих в ресторане, за два года значительно вырос. Здесь важно учесть, что это не клиенты, которые ходят по ресторанам, а именно клиенты, которые платят. В 2021 году соотношение между мужчинами и женщинами было 60 на 40, то сейчас уже почти 50 на 50.

"Конечно, молодежь больше ходит в рестораны. Так что люди до 30 лет – это более 50% всех посещений. Так было всегда. Но если посмотрим, сколько кто тратит, то ситуация будет другая. Молодежь тратит меньше, потому что у них меньше денег. Также больше в ресторанах платят мужчины, чем женщины. К 23 годам это не столь выражено, но с возрастом все меняется. Может, это культурное изменение поколения, а может, в том возрасте все еще незамужние и ходят компаниями в рестораны и бары", — подчеркнул Рогальский.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Кто ходит в рестораны чаще и какой средний чек: интересные факты от топ-менеджера Monobank.

Напомним, ранее "Телеграф" посетил ресторанный форум ProResto и пообщался с владельцем одесского коктейльного бара Flacon Владиславом Романишиным. Он поделился секретами успешного бизнеса.