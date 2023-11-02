Цінності змінюються: у monobank здивували статистикою, скільки чоловіків та жінок платять у ресторанах

Рівень гендерної рівності клієнтів Mono, які платять у ресторані, за два роки значно зріс

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський представив цікаву статистику від Expirenza by Mono за час повномасштабної війни на конференції з ресторанних інновацій SALT, партнером якої був "Телеграф". У ній він показав, хто більше платить у ресторанах – чоловіки чи жінки.

За його словами, клієнти Монобанку – аудиторія нерепрезентативна. Здебільшого це молодь, яка мешкає у великих містах. Тому абсолютні цифри можуть ні про що не говорити, проте динаміка все ж таки цікава.

Зазначається, що рівень гендерної рівності клієнтів Mono, які платять у ресторані, за два роки значно зріс. Тут важливо врахувати, що це не клієнти, котрі ходять по ресторанах, а саме клієнти, які платять. 2021 року співвідношення між чоловіками та жінками було 60 на 40, то зараз уже майже 50 на 50.

"Звісно, молодь більше ходить у ресторани. Тож люди до 30 років – це понад 50% усіх відвідувань. Так було завжди. Але якщо подивимося, хто скільки витрачає, ситуація буде інша. Молодь витрачає менше, бо в них менше грошей. Також більше в ресторанах платять чоловіки, аніж жінки. До 23 років це не так виражено, але з віком все змінюється. Може, це культурна зміна покоління, а може в тому віці всі ще незаміжні й ходять компаніями в ресторани та бари", — наголосив Рогальський.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа" : Хто ходить у ресторани частіше і який середній чек: цікаві факти від топменеджера Monobank.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" відвідав ресторанний форум ProResto та поспілкувався із власником одеського коктейльного бару Flacon Владиславом Романишиним. Він поділився секретами успішного бізнесу.