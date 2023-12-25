Відкриваємо депозит правильно: поради банкіра, чому це потрібно зробити вже зараз

Значення мають сума, терміни та ваші очікування від вкладу

У 2024 році, за прогнозами банкірів, відсоткові ставки за банківськими депозитами можуть впасти в середньому на 3%. Навіть за низької інфляції це приноситиме вкладникам непоганий дохід, але якщо зробити внесок до очікуваного зниження облікової ставки НБУ та відсотків за депозитами, — заробити можна буде більше.

При цьому як пояснив "Телеграфу" директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, при відкритті депозиту слід дотримуватися низки правил. До основних з них він відніс такі:

слід визначитися заздалегідь, які критерії чи характеристики продукту для клієнта найбільш важливі. Наприклад, для легкого розміщення готівки таким критерієм може стати зручне розташування відділення банку (поряд з місцем проживання або роботи) або наявність "ультрасучасного" та зручного мобільного додатка, завдяки якому легко здійснити будь-яку операцію в будь-якій точці на карті;

бажано зіставити умови розміщення вкладів у різних банках для визначення найбільш привабливої пропозиції та виявити середній по ринку. Унікальні, нетипові депозитні умови частково можуть приховувати певні "маркетингові" фішки, коли рекламовані "шалені" процентні ставки поширюються лише на один місяць з усього терміну вкладу (наприклад, на перший з 12 місяців), або додаткові вимоги до клієнтів, наприклад, необхідність придбати певний пакет послуг, який не має жодного відношення до депозиту;

ретельно вивчити умови дострокового розірвання договорів – чи це передбачено в угоді та на яких умовах. "Золоте" правило розміщення: кошти в обсязі двомісячного заробітку бажано тримати на таких рахунках, які дозволяють оперативно та вільно ними розпоряджатися (включаючи можливість дострокового розірвання договору);

щоб дохід за депозитом був більш менш фінансово "відчутним", бажаний розмір вкладу повинен бути від 50 тис. грн.

розмір одержуваного доходу за гривневими вкладами безпосередньо залежить від терміну розміщення і тому бажано знати відсоткові ставки кількох банків для вибору найприбутковішого варіанту;

вибір терміну вкладу має ґрунтуватися на особистих планах клієнта щодо збереження та збільшення статків. Останні кілька місяців більшість банків пропонують найвищі ставки на депозити терміном від 3 міс. до 6 міс. У той же час низка фінансових установ повертається до "класичної" моделі ціноутворення, коли великі ставки надаються на більш тривалий термін вкладу. Самі такі депозити дозволяють зафіксувати поточну високу ставку на більш тривалий термін.

"У грудні кількість вкладників зростатиме не лише через вигідні депозитні умови, а й завдяки значній довірі громадян до української банківської системи. Це дуже важливо для стійкості економічної архітектури під час війни. А це, у свою чергу, істотно для майбутньої Перемоги", — підсумував Дмитро Замотаєв.

Раніше "Телеграф" писав на який термін найкраще оформити депозит у банку, щоб вклад приніс найбільший прибуток.