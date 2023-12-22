Як українцям заробити на депозитах та кредитах? Банкір назвав процентні ставки у 2024 році

Це буде непросто, але цілком реально

Через зниження облікової ставки НБУ кінець 2023 року став часом падіння ставок за депозитами в банках, тобто заробити на них українці не змогли. Схожа ситуація, найімовірніше, буде і 2024-го.

Про це "Телеграфу" розповів голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. За його словами, падіння відсоткових ставок за депозитами та кредитами продовжиться і наступного року.

За його твердженням, на основі стабільної економічної ситуації НБУ може вдатися до подальшого зниження облікової ставки, а отже, кошти, які залучатимуть банки для розвитку своїх кредитних продуктів, стануть дешевшими. Фахівець припускає, що у 2024 році оптимальним можна вважати скорочення розміру облікової ставки з чинних 15% до 14-12%, що потенційно стимулюватиме банки до активного розвитку кредитування на найбільш прийнятних умовах для позичальників — ставки за кредитами можуть скоротитися в середньому на 3 4%.

Водночас стабільна та міцна гривня стане приводом для зниження ставок за гривневими депозитами в середньому на 2-3%. Проте з урахуванням прогнозованої мінімальної інфляції дохід громадян залишатиметься на досить високому рівні, тож загалом заробити на депозитах українці зможуть.

Також українці зможуть отримати дешевші кредити.

За найоптимістичнішим сценарієм, у 2024 році умови щодо більшості кредитних програм можуть суттєво покращитися. При зниженні облікової ставки ще на 2-4% вартість кредитів для громадян знизиться. За попередніми оцінками, залежно від виду кредиту та першого внеску за ним ставки можуть скоротитися загалом на 3-4%. Головним чином, це стосується споживчих та автокредитів, а також спільних іпотечних програм банків з девелоперами для придбання житла на стадії будівництва”, – говорить про очікуване зниження процентних ставок за кредитами банкір.

"Відповідна корекція також спостерігатиметься за депозитними ставками: за нашими оцінками, дохід за гривневими вкладами може знизитися від 2% до 3%, проте в умовах низької інфляції розміщення коштів у банках залишатиметься найбільш привабливим способом для більшості громадян не лише зберегти, а й примножити власні заощадження", – резюмував Сергій Мамедов.

Тим часом держава витратила понад 8 мільярдів гривень на оплату відсотків за іпотечною програмою "Оселя" під 3-7% річних.