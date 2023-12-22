Как украинцам заработать на депозитах и кредитах? Банкир назвал процентные ставки в 2024 году

Это будет непросто, но вполне реально

Из-за снижения учетной ставки НБУ конец 2023 года стал временем падения ставок по депозитам в банках, то есть сильно заработать на них украинцы не смогли. Схожая ситуация, вероятнее всего, будет и в 2024-м.

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По его словам, падение процентных ставок по депозитам и кредитам продолжится и в будущем году.

По его утверждению, на основе стабильной экономической ситуации НБУ может прибегнуть к дальнейшему снижению учетной ставки, а значит, средства, которые будут привлекать банки для развития своих кредитных продуктов, станут дешевле. Специалист предполагает, что в 2024 году оптимальным можно считать сокращение размера учетной ставки с действующих 15% до 14-12%, что потенциально будет стимулировать банки к активному развитию кредитования на наиболее приемлемых условиях для заемщиков — ставки по кредитам могут сократиться в среднем на 3-4%.

В то же время стабильная и крепкая гривна станет поводом для снижения ставок по гривневым депозитам в среднем на 2-3%. Однако с учетом прогнозируемой минимальной инфляции доход граждан будет оставаться на довольно высоком уровне, так что в целом заработать на депозитам украинцы смогут.

Также украинцы смогут получить более дешевые кредиты.

"По самому оптимистичному сценарию, в 2024 году условия по большинству кредитных программ могут существенно улучшиться. При снижении учетной ставки еще на 2-4% стоимость кредитов для граждан снизится. По предварительным оценкам, в зависимости от вида кредита и первого взноса по нему ставки могут сократиться в среднем на 3-4%. Главным образом, это касается потребительских и автокредитов, а также совместных ипотечных программ банков с девелоперами для приобретения жилья на стадии строительства", – говорит об ожидаемом снижении процентных ставок по кредитам банкир.

"Соответствующая коррекция также будет наблюдаться по депозитным ставкам: по нашим оценкам, доход по гривневым вкладам может снизиться от 2% до 3%, однако в условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться наиболее привлекательным способом для большинства граждан не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения", – резюмировал Сергей Мамедов.

Тем временем государство потратило более 8 миллиардов гривен на оплату процентов по ипотечной программе "єОселя" под 3-7% годовых.