Укр

Как украинцам заработать на депозитах? Банкир подсказал, на какой срок лучше всего оформить вклад

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
624
Выгоден ли банковский депозит Новость обновлена 05 декабря 2023, 15:11
Выгоден ли банковский депозит. Фото Открытые источники

Депозиты в Украине сегодня это выгодно

Банковские депозиты в Украине по-прежнему будут одними из наиболее выгодных способов приумножить свои деньги. Правда, ставки по ним до конца года не поднимутся выше действующих 14-14,5%.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, процентная ставка по депозитам от трех до шести месяцев составит 14,5%, а на срок от 9 до 12 месяцев – 14%.

С учетом инфляции в 5,3% в 2023-м году и банковских комиссий, чистая прибыль по гривневым вкладам составит от 6% до 7%, что почти в 2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

"Пока для граждан лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, остается открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением от трех до шести месяцев. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь", — подчеркнул Дмитрий Замотаев.

При этом наиболее популярный размер депозита в украинских банках составляет от 50 до 100 тысяч гривен, а 75% всех депозитов в банках составляют именно гривневые. При этом поскольку украинская экономика понемногу растет, а бюджетные расходы компенсируются западной помощью, следует ожидать роста гривневых депозитов на 5-10%.

Вместе с тем, эксперт не исключает, что в случае пересмотра ставки по трехмесячным депозитным сертификатам коммерческие банки будут вынуждены несколько откорректировать ставки по гривневым депозитам.

Он пояснил, что из-за сокращения ставки по депсертификатам на 1-2 п.п. (до 18-19%) средние ставки по вкладам на срок от девяти месяцев до одного года могут снизиться на 0,5-1,5%, а доходность депозитов с размещением от трех до шести месяцев потеряет в среднем 0,5-1%.

"На мой взгляд, в течение декабря НБУ будет пытаться сохранить высокую доходность гривневых вкладов, закладывая новый длительный рыночный тренд к популяризации гривневых вкладов в обмен на довольно высокую доходность. Ведь фактически депозиты поглощают свободную гривну, что положительно влияет на инфляционные показатели. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, до конца декабря существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны", — подчеркнул банкир, поясняя что ставки по депозитам, вероятнее всего, в декабре останутся прежними.

Тем временем в декабре украинцам обещают снижение ставок по потребительским кредитам, правда краткосрочное, накануне Нового года, но зато сразу примерно на 5%.

Теги:
#Банк #Депозит #Глобус Банк