Как украинцам заработать на депозитах? Банкир подсказал, на какой срок лучше всего оформить вклад

Депозиты в Украине сегодня это выгодно

Банковские депозиты в Украине по-прежнему будут одними из наиболее выгодных способов приумножить свои деньги. Правда, ставки по ним до конца года не поднимутся выше действующих 14-14,5%.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, процентная ставка по депозитам от трех до шести месяцев составит 14,5%, а на срок от 9 до 12 месяцев – 14%.

С учетом инфляции в 5,3% в 2023-м году и банковских комиссий, чистая прибыль по гривневым вкладам составит от 6% до 7%, что почти в 2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

"Пока для граждан лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, остается открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением от трех до шести месяцев. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь", — подчеркнул Дмитрий Замотаев.

При этом наиболее популярный размер депозита в украинских банках составляет от 50 до 100 тысяч гривен, а 75% всех депозитов в банках составляют именно гривневые. При этом поскольку украинская экономика понемногу растет, а бюджетные расходы компенсируются западной помощью, следует ожидать роста гривневых депозитов на 5-10%.

Вместе с тем, эксперт не исключает, что в случае пересмотра ставки по трехмесячным депозитным сертификатам коммерческие банки будут вынуждены несколько откорректировать ставки по гривневым депозитам.

Он пояснил, что из-за сокращения ставки по депсертификатам на 1-2 п.п. (до 18-19%) средние ставки по вкладам на срок от девяти месяцев до одного года могут снизиться на 0,5-1,5%, а доходность депозитов с размещением от трех до шести месяцев потеряет в среднем 0,5-1%.

"На мой взгляд, в течение декабря НБУ будет пытаться сохранить высокую доходность гривневых вкладов, закладывая новый длительный рыночный тренд к популяризации гривневых вкладов в обмен на довольно высокую доходность. Ведь фактически депозиты поглощают свободную гривну, что положительно влияет на инфляционные показатели. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, до конца декабря существенные изменения в сегменте депозитов маловероятны", — подчеркнул банкир, поясняя что ставки по депозитам, вероятнее всего, в декабре останутся прежними.

Тем временем в декабре украинцам обещают снижение ставок по потребительским кредитам, правда краткосрочное, накануне Нового года, но зато сразу примерно на 5%.