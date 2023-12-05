Як українцям заробити на депозитах? Банкір підказав, на який термін найкраще оформити внесок

Депозити в Україні сьогодні це вигідно

Банківські депозити в Україні, як і раніше, будуть одними з найбільш вигідних способів примножити свої гроші. Щоправда, ставки за ними до кінця року не піднімуться вище за діючі 14-14,5%.

Про це "Телеграфу" повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, відсоткова ставка за депозитами від трьох до шести місяців становитиме 14,5%, а терміном від 9 до 12 місяців – 14%.

З урахуванням інфляції у 5,3% у 2023-му році та банківських комісій, чистий прибуток за гривневими вкладами становитиме від 6% до 7%, що майже у 2,5 разу перевищить прибутковість валютних депозитів.

"Поки що для громадян найкращим і найбільш зрозумілим способом, щоб не тільки зберегти, а й примножити власні заощадження, залишається відкриття гривневих депозитів. А враховуючи співвідношення прибутковості, чистого прибутку та терміну вкладу, очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням від трьох до шести місяців. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад", — наголосив Дмитро Замотаєв.

При цьому найпопулярніший розмір депозиту в українських банках становить від 50 до 100 тисяч гривень, а 75% усіх депозитів у банках становлять саме гривневі. При цьому, оскільки українська економіка потроху зростає, а бюджетні витрати компенсуються західною допомогою, слід очікувати зростання гривневих депозитів на 5-10%.

Разом з тим експерт не виключає, що у разі перегляду ставки за тримісячними депозитними сертифікатами комерційні банки будуть змушені дещо відкоригувати ставки за гривневими депозитами.

Він пояснив, що через скорочення ставки за депсертифікатами на 1-2 п.п. (До 18-19%) середні ставки за вкладами на строк від дев’яти місяців до одного року можуть знизитися на 0,5-1,5%, а прибутковість депозитів з розміщенням від трьох до шести місяців втратить в середньому 0,5-1% .

"На мій погляд, протягом грудня НБУ намагатиметься зберегти високу прибутковість гривневих вкладів, закладаючи новий тривалий ринковий тренд до популяризації гривневих вкладів в обмін на досить високу прибутковість. Адже фактично депозити поглинають вільну гривню, що позитивно впливає на інфляційні показники. Тому можна припустити. що, принаймні, до кінця грудня суттєві зміни в сегменті депозитів малоймовірні", — підкреслив банкір, пояснюючи, що ставки по депозитах, найімовірніше, у грудні залишаться незмінними.

Тим часом у грудні українцям обіцяють зниження ставок за споживчими кредитами, щоправда, короткострокове, напередодні Нового року, зате відразу приблизно на 5%.