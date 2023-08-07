Гривневі депозити не такі вигідні: банкір розповів, куди вкласти заощадження

Вигіднішим за гривневий депозит може бути дещо інше

Колись вигідні банківські депозити у гривні вже з осені можуть стати менш прибутковими, ніж раніше. Але їм з’явиться альтернатива вкладення заощаджень.

Такий прогноз "Телеграфу" висловив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

За його словами, на тлі стабільної гривні НБУ вирішив лібералізувати валютну політику та знизити облікову ставку. Зниження останньої у свою чергу призведе до падіння відсоткових ставок за депозитарними сертифікатами Нацбанку, а отже, банкам уже не буде потрібно так багато гривні від населення, і відсоткові ставки за депозитами у нацвалюті знизяться.

В результаті вже з вересня почнеться падіння ставок за гривневими депозитами в середньому на 2%, тож тепер максимальні ставки з розміщенням вкладу складуть:

від 3 міс. до 1 року із нинішніх 21% скоротяться до 19%;

середні ставки за депозитами від 3 міс. становитимуть до 11-12%;

а від 3 міс. до 1 року – до 16%.

Водночас приблизно 30% банків, прогнозує Дмитро Замотаєв, у найближчі два-три місяці можуть підняти ставки за доларовими депозитами, які становитимуть до 3,3% річних у доларах та до 2,5% річних у євро.

"Таким чином, за рівнем максимально можливого прибутку та з урахуванням можливих курсових коливань валютні депозити стануть пропорційними до гривневих вкладів. Нові ж валютні депозити можуть зрости до 20% від загального обсягу нових вкладів", — вважає банкір.

Як вважають експерти, у серпні також слід чекати на зростання курсу долара до гривні. Але це збільшення не буде значним.