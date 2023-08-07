Гривневые депозиты не так выгодны: банкир рассказал, куда вложить сбережения

Выгоднее гривневого депозита может быть кое-что другое

Некогда выгодные банковские депозиты в гривне уже с осени могут стать менее доходными, чем прежде. Но им появится альтернатива для вложения сбережений.

Такой прогноз "Телеграфу" высказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

По его словам, на фоне стабильной гривны НБУ решил либерализовать валютную политику и снизить учетную ставку. Снижение последней в свою очередь приведет к падению процентных ставок по депозитарным сертификатам Нацбанка, а значит, банкам уже не будет нужно так много гривны от населения, и процентные ставки по депозитам в нацвалюте снизятся.

В результате, уже с сентября начнется падение ставок по гривневым депозитам в среднем на 2%, так что теперь максимальные ставки с размещением вклада:

от 3 мес. до 1 года с нынешних 21% сократятся до 19%;

средние ставки по депозитам от 3 мес. составят до 11-12%;

а от 3 мес. до 1 года – до 16%.

В то же время примерно 30% банков, прогнозирует Дмитрий Замотаев, в ближайшие два-три месяца могут поднять ставки по долларовым депозитам, которые составят до 3,3% годовых в долларах и до 2,5% годовых в евро.

"Таким образом, по уровню максимально возможной прибыли и с учетом возможных курсовых колебаний валютные депозиты станут соразмерны гривневым вкладам. Новые же валютные депозиты могут вырасти до 20% от общего объема новых вкладов", — считает банкир.

Как считают эксперты, в августе также следует ждать роста курса доллара к гривне. Но это увеличение не будет значительным.