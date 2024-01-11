Почти 1 тысяча гривен: некоторым пенсионерам увеличили прибавку к выплате

Это предусмотрено законом

Некоторые доплаты к возрастным начислениям в Украине увеличились в размере. Одинокие лица, нуждающиеся в уходе, также имеют право на прибавку.

Как говорится в постановлении "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу", размер надбавки составляет 40% от суммы прожиточного минимума для лиц, утратившие трудоспособность. В том же году она составляла 837 гривен.

Теперь размер прожиточного минимума для лиц., потерявшие трудоспособность составляет 2 361 гривны. Поэтому вышеупомянутые лица будут ждать доплаты 944 гривны к своей пенсии.

По закону лица, имеющие право на пенсию по инвалидности, не могут получать одновременно и такую надбавку.

Какие документы нужно собрать

заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие других надбавок к пенсии по уходу.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у некоторых пенсионеров могут забрать их выплаты после 6 месяцев.