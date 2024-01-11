Почти 1 тысяча гривен: некоторым пенсионерам увеличили прибавку к выплате
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Это предусмотрено законом
Некоторые доплаты к возрастным начислениям в Украине увеличились в размере. Одинокие лица, нуждающиеся в уходе, также имеют право на прибавку.
Как говорится в постановлении "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу", размер надбавки составляет 40% от суммы прожиточного минимума для лиц, утратившие трудоспособность. В том же году она составляла 837 гривен.
Теперь размер прожиточного минимума для лиц., потерявшие трудоспособность составляет 2 361 гривны. Поэтому вышеупомянутые лица будут ждать доплаты 944 гривны к своей пенсии.
По закону лица, имеющие право на пенсию по инвалидности, не могут получать одновременно и такую надбавку.
Какие документы нужно собрать
- заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода;
- паспорт;
- ИНН;
- выписку от Пенсионного фонда, подтверждающую отсутствие других надбавок к пенсии по уходу.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у некоторых пенсионеров могут забрать их выплаты после 6 месяцев.