Размер надбавки зависит от действий пенсионера: как получить 54% доплаты

Надо уметь правильно рассчитывать размер

В Украине пенсионерам начислят к их пенсии определенные надбавки. Одну из них они могут получить самостоятельно.

Пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа, поэтому выплата должна увеличиться. Об этом говорит руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад на сайте ПФУ.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае отсрочки пенсии более чем на 6 лет, основной размер пенсионных выплат увеличится на 54%.

На сколько может измениться размер ежемесячной выплаты

Основной размер пенсии может увеличиться на 0,5% при отсрочке выхода на отдых до 60 месяцев, за каждый полный месяц страхового стажа.

А также на 0,75%, если произошла отсрочка ухода на пенсию сроком более 60 месяцев, за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Как правильно считать размер надбавки

Человек, который решит отложить выход на пенсию на период менее 60 месяцев, за каждый год такой отсрочки получит прибавку к пенсии в размере 6% (0,5×12).

Если выход на пенсию будет отложен более чем на 6 лет (72 месяца), то размер доплаты будет составлять 54% (72×0,75).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одноразовую надбавку от 500 гривен до 2 тысяч получит определенная категория лиц.