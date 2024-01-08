Розмір надбавки залежить від дій пенсіонера: як отримати 54% доплати

Треба вміти правильно розраховувати розмір

В Україні пенсіонерам нарахують до їх пенсії певні надбавки. Одну з таких вони можуть отримати самостійно.

Пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу, тому виплата має збільшитись. Про це каже керівник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад на сайті ПФУ.

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у разі відстрочки пенсії на понад 6 років, основний розмір пенсійних виплат збільшиться на 54%.

На скільки може змінитись розмір щомісячної виплати

Основний розмір пенсії може збільшитись на 0,5% у разі відстрочення виходу на відпочинок до 60 місяців, за кожний повний місяць страхового стажу.

А також на 0,75%, якщо відбулось відстрочення виходу на пенсію терміном понад 60 місяців, за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Як правильно рахувати розмір надбавки

Людина, яка вирішить відкласти вихід на пенсію на період менш як 60 місяців, за кожен рік такої відстрочки отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5×12).

Якщо вихід на пенсію буде відкладений на понад 6 років (72 місяці), то тоді розмір доплати складатиме 54% (72×0,75).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одноразову надбавку від 500 гривень до 2 тисяч отримає певна категорія осіб.