Від 500 гривень до 2 тисяч: хто з пенсіонерів отримає одноразову надбавку

Стартувала програма допомоги

Законами Україні передбачено одразу декілька надбавок до пенсії. Однак додаткові одноразові виплати можуть здійснювати деякі територіальні громади.

Одне з таких нарахувань робитиме Ніжинська територіальна громада для кожного свого пенсіонера, якому виповнилось понад 70 років. Про це повідомляється на сайті ЧЕЛАЙН.

Особи, які проживають в місті Ніжин та селах Кунашівка, Паливода, Науміське та Переяслівка, отримають одноразову матеріальну допомогу від 500 гривень до 2 тисяч гривень.

Допомога надається в таких розмірах:

70 – 79 років – 500,00 грн;

80 років – 1000,00 грн;

81 – 84 років – 500,00 грн;

85 років – 1000,00 грн;

86 – 89 років – 500,00 грн;

90 – 94 роки – 1000,00 грн;

95 років і більше – 2000,00 грн.

Які документи мають зібрати мешканці Ніжинської громади

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про реєстрацію (якщо немає цієї інформації в паспорті);

номер банківського рахунку (для тих, хто одержує пенсію на карту).

"Зрозуміло, що пенсії в українців невеликі, а в умовах війни це найбільш уразлива категорія населення. Тому ми вивчили досвід інших міст, зокрема Івано-Франківська, Львова, де діють активно подібні програми. Та цього року прийняли на сесії міської ради та заклали в бюджет кошти на реалізацію цієї програми для допомоги людям похилого віку, які досягли 70 років і більше. Нехай це невелика допомога, але вона теж важлива, і люди за неї дякують. І я вважаю, що це правильне рішення було. Уже більше як 50 осіб відпочатку року звернулись до Управління соціального захисту м. Ніжин. Перші виплати в цій програмі мають бути вже з початку наступного тижня", – розповів міський голова м. Ніжин Олександр Кодола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як діяти пенсіонеру, якщо йому вже потрібно виходити на відпочинок, але стажу не вистачає.