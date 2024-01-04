Купити чи працювати? Як діяти, якщо вже час на пенсію, а страхового стажу не вистачає

Пояснення дала експертка

Для виходу на пенсію у 2024 році 60-літній особі треба мати 31 рік страхового стажу. У разі, якщо українець не матиме кількість необхідних років, то наступний шанс треба чекати у 63 або 65 років.

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу пояснила, як діяти, якщо особі не вистачає кілька місяців стажу для виходу на пенсію.

Які є в Україні умови для виходу на відпочинок

За словами Рад, літна людина у 2024 році може мати пенсію у 60 років, якщо її кількість років страхового стажу складає 31. Якщо ж у 60-річному віці необхідного страхового стажу не набуто, то право на відпочинок виникне при досягненні більш пізнього віку.

Проте не треба чекати 63 роки, аби вийти на пенсію,:

якщо особа буде офіційно працевлаштована та набуде потрібні місяці страхового стажу;

якщо на її ім’я укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та сплачувати протягом трьох місяців добровільні внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Варто зауважити, що з січня 2024 року мінімальна заробітна плата складатиме 7100 грн, отже мінімальний страховий внесок — 7100 х 22% = 1562 грн.

Тому, як кількість необхідних років буде "куплена", літня особа може звернутись для призначення виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які надбавки можуть отримати українці, які отримують пенсію за віком.