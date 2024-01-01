Новий рік – нові правила: як у 2024 році зміниться стаж для виходу на пенсію

З 1 січня набуває чинності новий етап пенсійної реформи

У новому 2024-му році на українських пенсіонерів чекають важливі зміни. Загалом вони будуть позитивними, проте не обійдеться без своїх "але".

"Телеграф" розповідає про те, що 2024 рік підготував для українських пенсіонерів. Головною новиною цього року для цієї категорії громадян є зростання їхніх виплат. Втім, зворотним боком цього стане той факт, що з 1 січня набуває чинності новий етап пенсійної реформи. Тепер для виходу на пенсію у 60 років знадобиться 31 рік страхового стажу, у 63 роки – від 21 до 31 року, та у 65 років – не менше 15 років.

Втім, стаж, який бракує, можна буде "докупити", з 1 січня 2024 року заплативши за кожен місяць 1562 гривні (22% від мінімальної зарплати або ЄСВ).

Про те, які ще зміни підготував для українців 2024-й, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Зарплати та пенсії зросли, тарифи завмерли, а на пенсії треба чекати довше — що змінилося з 1 січня 2024 року".

Раніше ми писали, що для українців підготувала нова Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки.