Майже 1 тисяча гривень: деяким пенсіонерам збільшили надбавку до виплати
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Це передбачено законом
Деякі доплати до вікових нарахувань в Україні збільшились в розмірі. Самотні особи, які потребують догляду, також мають право на надбавку.
Як мовиться в постанові "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд", розмір надбавки складає 40% від суми прожиткового мінімуму для осіб. що втратили працездатність. У тому році вона становила 837 гривень.
Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб. що втратили працездатність складає 2 361 гривні. Тому вищезазначені особи чекатимуть на доплату 944 гривні до своєї пенсії.
Згідно з законом, особи, що мають право на пенсію з інвалідності, не можуть отримувати одночасно і таку надбавку.
Які документи треба зібрати
- висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;
- паспорт;
- ІПН;
- виписку від Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність інших надбавок до пенсії за доглядом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких пенсіонерів можуть забрати їх виплати після 6 місяців.