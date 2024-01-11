Майже 1 тисяча гривень: деяким пенсіонерам збільшили надбавку до виплати

Це передбачено законом

Деякі доплати до вікових нарахувань в Україні збільшились в розмірі. Самотні особи, які потребують догляду, також мають право на надбавку.

Як мовиться в постанові "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд", розмір надбавки складає 40% від суми прожиткового мінімуму для осіб. що втратили працездатність. У тому році вона становила 837 гривень.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб. що втратили працездатність складає 2 361 гривні. Тому вищезазначені особи чекатимуть на доплату 944 гривні до своєї пенсії.

Згідно з законом, особи, що мають право на пенсію з інвалідності, не можуть отримувати одночасно і таку надбавку.

Які документи треба зібрати

висновок медичної комісії про необхідність постійного догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку від Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність інших надбавок до пенсії за доглядом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких пенсіонерів можуть забрати їх виплати після 6 місяців.