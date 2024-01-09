Такий механізм працює давно: чому деякі пенсіонери залишаться без нарахування

Є певні умови

Україною передбачено нарахування пенсій для своїх громадян. Однак якщо довго не знімати гроші з картки, нарахування можуть припинити.

Якщо здійснення виплати було скасовано, то її можна відновити. Про це каже заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону.

За її словами, законом України передбачено, що нарахування пенсії на картку призупиниться, якщо протягом 180 днів не було жодних розрахункових операцій за карткою.

Однак Марчак запевняє, що такий механізм в нашій країні працює вже давно.

"А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити й зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які знаходяться за кордоном чи в зоні бойових дій і у яких є проблеми з реалізацією цього механізму", — сказала вона.

Вона додає, що Пенсійний Фонд контролює всі дії на картках, куди приходять не тільки пенсія, а й соціальні виплати. І якщо людина не використовувала надходження протягом 6 місяців, то рахунок заблоковують.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким", — пояснює Марчак.

Одними з обставин, через які нарахування не використовуються, є смерть отримувача або особа немає доступу до свого рахунку.

Як пенсіонеру можна відновити свої надходження

У разі заблокування картки, особі треба звернутись у ПФУ та надати певні документи. Таке можна зробити онлайн та офлайн.

"Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду або банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео — зателефонувавши до Пенсійного фонду, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію", — розповіла заступниця міністра.

Як підтвердити особу

прийти до ПФУ або відділення банку;

здійснити відеодзвінок до ПФУ за попереднім записом;

зайти до електронного кабінету ПФУ за допомогою сервісу "ДіяПідпис";

надіслати лист до Пенсійного фонду з особистим підписом;

пройти ідентифікацію через консульство України за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи отримають 54% доплати до своїх пенсій.