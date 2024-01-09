Такой механизм работает давно: почему некоторые пенсионеры останутся без начисления

Есть определенные условия

Украиной предусмотрено начисление пенсий для своих граждан. Однако, если долго не снимать деньги с карты, начисления могут прекратить.

Если выплата была отменена, то ее можно восстановить. Об этом говорит заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

По ее словам, законом Украины предусмотрено, что начисление пенсии на карту приостановится, если в течение 180 дней не было никаких расчетных операций по карте.

Однако Марчак уверяет, что подобный механизм в нашей стране работает уже давно.

"А сейчас мы наоборот работаем над тем, чтобы ослабить и сделать этот механизм более простым и адаптированным для тех граждан, которые находятся за границей или в зоне боевых действий и у которых есть проблемы с реализацией этого механизма", — сказала она.

Она добавляет, что Пенсионный Фонд контролирует все действия на картах, куда приходят не только пенсия, но и социальные выплаты. И если человек не использовал поступления в течение 6 месяцев, то счет заблокируют.

"Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем", — объясняет Марчак.

Одним из обстоятельств, по которым начисления не используются, является смерть получателя или лицо не имеет доступа к своему счету.

В качестве пенсионера можно восстановить свои поступления

В случае заблокирования карты, лицу следует обратиться в ПФУ и предоставить определенные документы. Такое можно сделать онлайн и офлайн.

"Раньше для этого нужно было прийти в отделение Пенсионного фонда или банка, сейчас мы добавили инструменты прохождения идентификации через видео — позвонив в Пенсионный фонд, можно сказать, что нужно пройти видеоидентификацию", — рассказала замминистра.

Как подтвердить личность

прийти в ПФУ или отделение банка;

совершить видеовызов в ПФУ по предварительной записи;

зайти в электронный кабинет ПФУ с помощью сервиса "ДіяПідпис";

отправить письмо в Пенсионный фонд с личной подписью;

пройти идентификацию через консульство Украины за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые лица получат 54% доплаты к своим пенсиям.