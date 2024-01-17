Пенсия за особые заслуги: кто из украинцев имеет право на такую выплату и каков ее размер

Эта выплата является специальной

Некоторым лицам в Украине предусмотрены специальные пенсии. Они выплачиваются за особые награды гражданам, имеющим статус борцов за независимость.

Как говорится на сайте Верховной рады, максимальный размер начисления будет составлять 5016 гривен. Он зависит от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно законопроекту "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", сумма пенсии будет увеличиваться каждый год.

Кто будет иметь право на такую выплату

На специальную пенсию рассчитывают лица со статусом борцов за независимость, регулируемые двумя законами:

"О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", который был принят еще в 2015-м;

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", где речь идет о тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психушку.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему у пенсионеров могут забрать 20% или 50% от выплаты.